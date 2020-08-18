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В Украину идет жара - прогреет до 31°

В Украину идет жара - прогреет до 31°
08:58 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com
В ближайшие дни в Украине установится жаркая погода. В западных регионах прогнозируют дожди, грозы и шквалы.

18 августа во всех регионах будет жара. Дожди ожидаются во всех регионах западной Украины и в Карапатах.

Об этом свидетельствуют синоптические карты Украинского гидрометцентра.

Погода в областях

Во вторник на западе Украины ожидаются ливни и грозы, возможны даже шквалы. Температура воздуха будет держаться на уровне ночью +14...+16°, днем +27..+29°.

В северных областях установится сухая и жаркая погода. Небольшие дожди могут пройти на Черниговщине и Сумщине. Температура воздуха ночью +15...+17°, днем +28..+30°. 

Погода 18.08.2020

Прогноз погоды на 18 августа фото: meteo.gov.ua

На востоке погода будет теплой и солнечной с незначительной облачностью. Температура воздуха ночью +14...+16°, днем +28...+30°. 

В центральных регионах установится жара, дожей не предвидеться. Температура воздуха ночью +15...+17°, днем +29...+31°. Спасатели предупреждают о высокой пожарной безопасности.

На юге и в Крыму традиционно будет самая жаркая погода. Температура воздуха ночью +16...+18°, днем +29..+31°.

Погода в Киеве

В столице 18 августа осадки не предвидятся. Воздух днем прогреется до +28...+30°. По области ночью +16...+18°, днем +29...31°. 

19 и 20 августа грозовые дожди пройдут на северо-западе. Жара усилится, местами до +35°.

Погода 19.08.2020

Прогноз погоды на 19 августа фото: meteo.gov.ua

Погода 20.08.2020

Прогноз погоды на 20 августа фото: meteo.gov.ua

21 и 22 августа дожди ожидаются на востоке страны. Температура воздуха ночью +15...+17°, днем +26...+28°.

Погода 21.08.2020

Прогноз погоды на 21 августа фото: meteo.gov.ua

Погода 22.08.2020

Прогноз погоды на 22 августа фото: meteo.gov.ua 

19-20 августа в Киеве переменная облачность, без осадков, только днем 20 августа местами кратковременный дождь, гроза. Температура ночью +13...+15°, днем +28...+30°.

В пятницу, 21 августа, будет кратковременный дождь, гроза; 22 августа без осадков. Температура ночью +12...+14°, днем +27...+29°.

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Все по теме:

Погода, Жара, Дожди, Укргидрометцентр, Погода в Украине, Синоптики, Прогноз погоды.

Автор:

Телеграф
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