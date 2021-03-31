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Арахамия "зарезал" Тищенко: что это за история со "слугами народа"

Арахамия "зарезал" Тищенко: что это за история со "слугами народа"
Обновлено 19:37 Сегодня Телеграф

Глава фракции "Слуги народа" Давид Арахамия специально "зарезал" председателя Закарпатской областной ячейки партии Николая Тищенко, дабы выяснить, кто именно «сливает» кулуарную информацию нардепов.

Об этом в своем Telegram-канале написала шеф-редактор издания Lb.ua Соня Кошкина.

По ее словам,  во внутреннем чате "слуг" от имени Давида Арахамии распространили сообщение: "Коллеги, поступила информация, что наш коллега Николай Тищенко был ранен на 87-м участке, предварительно ножевое — оказывается помощь".

Буквально через несколько минут эта информация появилась в Telegram-канале "Темный рыцарь".

Чуть позже Арахамия опроверг информацию о ранении Тищенко, сообщив, что с ним все хорошо. Как позже оказалось, Арахамия запустил "утку", чтобы выяснить, кто именно "сливает" закрытую информацию "слуг" в Telegram-канал.

Арахамия пообещал, что вскоре назовет имя "крота".

Политолог Алексей Голобуцкий считает, что такой шаг Арахамии может дискридитировать "слуг" в глазах украинцев окончательно и безповоротно.

"С такими вбросами вскоре общество вообще перестанет верить любой информации от фракции и ОП. При том, что Зеленский два года добивается противоположного: чтобы только им как источнику информации и верили", - предположил он.

Отметим, ранее Давид Арахамия говорил, что автор Telegram-канала "Темный рыцарь" - Александр Дубинский, которого исключили из президентской партии и фракции. А сам Тищенко заявлял, что Telegram-канал "Темный рыцарь" ведет Александр, но Куницкий.

Как сообщал "Телеграф", ранее главу фракции "Слуга народа" Давида Арахамию все же заставили заплатить штраф после того, как его автомобиль заметили припаркованным на пешеходном переходе у здания Офиса президента. 

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Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская Редактор ленты новостей
Просмотры: 156

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Скандалы, Николай Тищенко, Давид Арахамия.
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