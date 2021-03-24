"Как сказать человеку, что он больше не нужен": в соцсетях шутят о новой должности Тищенко

Народный депутат Николай Тищенко (фракция "Слуга народа") избран председателем Закарпатской областной организации одноименной партии.

Как сообщает в среду, 24 марта, пресс-служба "Слуги народа", такое решение было принято на собрании (конференции) Закарпатской областной организации политсилы.

"Николай Тищенко написал соответствующее заявление и сложил полномочия главы Киевской городской организации партии "Слуга народа", - говорится в сообщении.

Согласно информации, временной главой Киевской горорганизации назначили народного депутата от фракции "Слуга народа" Лесю Забуранную.

Вместе с тем, это назначение многие в соцсетях расценили как ссылку Тищенко из Киева.

При этом некоторые считают, что это назначение наоборот является выгодным Тищенко.

Как сообщалось, партия "Слуга народа" создаст движение "Зе! Жінки", призванное продвигать политику равенства на общегосударственном и местном уровнях.