Скачать
Среда, 24.03.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
Россия может ударить по Украине с юга, и для этого у Путина есть "повод", – генерал Василий Богдан
Россия может ударить по Украине с юга, и для этого у Путина есть "повод", – генерал Василий Богдан
Клубы дыма валят один за другим: в центре Киева горит одно из старейших зданий (фото и видео)
Клубы дыма валят один за другим: в центре Киева горит одно из старейших зданий (фото и видео)
В Нью-Йорке коронавирус забрал жизнь 103-летней Заслуженной артистки Украины: что о ней известно
В Нью-Йорке коронавирус забрал жизнь 103-летней Заслуженной артистки Украины: что о ней известно
Картина с упавшим на автомобиль "Суперкотом" выставлена на аукцион: известно, на что пойдут вырученные средства
Картина с упавшим на автомобиль "Суперкотом" выставлена на аукцион: известно, на что пойдут вырученные средства

"Как сказать человеку, что он больше не нужен": в соцсетях шутят о новой должности Тищенко

"Как сказать человеку, что он больше не нужен": в соцсетях шутят о новой должности Тищенко
Обновлено 16:25 Сегодня Телеграф Слуга народа

 Народный депутат Николай Тищенко (фракция "Слуга народа") избран председателем Закарпатской областной организации одноименной партии.

Как сообщает в среду, 24 марта, пресс-служба "Слуги народа", такое решение было принято на собрании (конференции) Закарпатской областной организации политсилы.

"Николай Тищенко написал соответствующее заявление и сложил полномочия главы Киевской городской организации партии "Слуга народа", - говорится в сообщении.

Согласно информации, временной главой Киевской горорганизации назначили народного депутата от фракции "Слуга народа" Лесю Забуранную.

Вместе с тем, это назначение многие в соцсетях расценили как ссылку Тищенко из Киева.

Тищенко_коммент_1

Тищенко_коммент_2

При этом некоторые считают, что это назначение наоборот является выгодным Тищенко.

Тищенко_коммент_3Тищенко_коммент_4

Как сообщалось, партия "Слуга народа" создаст движение "Зе! Жінки", призванное продвигать политику равенства на общегосударственном и местном уровнях

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко Редактор ленты новостей
Просмотры: 456

Все по теме:

Закарпатье, Назначение, Николай Тищенко, Слуга народа.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Смертельное ЧП с бомбардировщиком под Калугой: названы возможные причины
02 Яркие открытки и поздравления на День мастера маникюра 2021
03 Раскол в "Голосе": чего требует группа Юрчишина и причем здесь Притула
04 Под Одессой посреди улицы умерла женщина: в сети говорят, она была военной и только вакцинировалась
05 Маски на улице обязательны, но не для всех: нюансы новых ограничений для "красной" зоны
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Зеленский уволил глав РГА &quot;в связи с окончанием срока полномочий президента&quot;: СМИ возбудились, но зря
Зеленский уволил глав РГА "в связи с окончанием срока полномочий президента": СМИ возбудились, но зря
&quot;Вы чего сюда приперлись? Мы - Украина&quot;: женщина ответила на агитацию ростовских казаков в Покровске (видео)
"Вы чего сюда приперлись? Мы - Украина": женщина ответила на агитацию ростовских казаков в Покровске (видео)
Илон Маск разрешил покупать Tesla за биткионы: как это повиляло на курс и сколько теперь стоит криптовалюта
Илон Маск разрешил покупать Tesla за биткионы: как это повиляло на курс и сколько теперь стоит криптовалюта
Претензии оккупантов Крыма к Украине &quot;перевалили за триллион рублей&quot;
Претензии оккупантов Крыма к Украине "перевалили за триллион рублей"
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь