Партия "Слуга народа" создаст движение "Зе! Жінки": подробности

Партия "Слуга народа" создает движение Зе!Женщины, призванное продвигать политику равенства на общегосударственном и местном уровнях.
Об этом сообщает пресс-служба "СН".
Отмечается, что в рамках этого движения, депутаты Верховной рады и местных советов вместе со сторонниками партии будут работать над продвижением национальной программы по гендерному равенству, а также над увеличением политического участия женщин и становлением равных прав и возможностей в Украине.
Помимо того, речь идет и о реализации международной инициативы "Партнерства Биарриц", к которой Украина присоединилась осенью 2020 года.
В нем выделяется 5 направлений:
Напомним, в понедельник, 8 марта, отмечают Международный женский день, который считается еще и выходным днем на государственном уровне. В связи с этим в ряде городов Украины прошли женские марши.