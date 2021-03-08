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8 Марта: как этот праздник сегодня отмечают в Украине (фото, видео)

8 Марта: как этот праздник сегодня отмечают в Украине (фото, видео)
14:06 Сегодня Телеграф фото: скриншот из видео/YouTube

В Украине в понедельник, 8 марта, отмечают Международный женский день, который считается еще и выходным днем на государственном уровне.

В Киеве отпраздновать день женщин решили Маршем женщин. На Софиевскую площадь пришли несколько десятков женщин с плакатами  руках, которые, в частности, требуют принять так называемую Стамбульскую конвенцию. Она гарантирует  предупреждение насилия против женщин и защищает тех, кто ему уже подвергся. Помимо этого столичные женщины требуют оставить за женщинами, потерявшими работу из-за коронавируса, соцгарантии и повысить защиту тех, кто задействован на работах с большим риском заражения COVID-19.

Аналогичный марш - "Марш женской солидарности" - в защиту прав женщин во время пандемии коронавируса проводят и в Харькове. Колонна пройдет от Дворца детского и юношеского творчества (метро "Университет") до площади Конституции. На площадь Свободы уже навезли спецтехнику.

Марши 8 марта в Киеве и в Харькове

В Одессе мужчины разделись на пляже, чтобы поздравить женщин с 8 Марта (фото)

Отметим, что с утра поздравил украинок с 8 Марта и президент Владимир Зеленский.

"Наші любі матусі, сестрички, донечки, дружини, без вас ми просто біологічні створіння. З вами – люди і особистості. Зі святом 8 Березня!" – написал он около часа назад на своей странице в Instagram.

 
 
 
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Публикация от Володимир Зеленський (@zelenskiy_official)

 

Ранее "Телеграф" публиковал открытки и поздравления ко дню 8 Марта.

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Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская
Просмотры: 388

Все по теме:

Киев, Харьков, Поздравления, Праздники, 8 марта, Владимир Зеленский, марши.
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