8 Марта: как этот праздник сегодня отмечают в Украине (фото, видео)

В Украине в понедельник, 8 марта, отмечают Международный женский день, который считается еще и выходным днем на государственном уровне.

В Киеве отпраздновать день женщин решили Маршем женщин. На Софиевскую площадь пришли несколько десятков женщин с плакатами руках, которые, в частности, требуют принять так называемую Стамбульскую конвенцию. Она гарантирует предупреждение насилия против женщин и защищает тех, кто ему уже подвергся. Помимо этого столичные женщины требуют оставить за женщинами, потерявшими работу из-за коронавируса, соцгарантии и повысить защиту тех, кто задействован на работах с большим риском заражения COVID-19.

Аналогичный марш - "Марш женской солидарности" - в защиту прав женщин во время пандемии коронавируса проводят и в Харькове. Колонна пройдет от Дворца детского и юношеского творчества (метро "Университет") до площади Конституции. На площадь Свободы уже навезли спецтехнику.

Отметим, что с утра поздравил украинок с 8 Марта и президент Владимир Зеленский.

"Наші любі матусі, сестрички, донечки, дружини, без вас ми просто біологічні створіння. З вами – люди і особистості. Зі святом 8 Березня!" – написал он около часа назад на своей странице в Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Володимир Зеленський (@zelenskiy_official)

Ранее "Телеграф" публиковал открытки и поздравления ко дню 8 Марта.