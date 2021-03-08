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8 Марта и Масленица: народные приметы и запреты

8 Марта и Масленица: народные приметы и запреты
00:01 Сегодня Телеграф

В понедельник, 8 марта, начинается Масленичная неделя, а также отмечается главный мартовский праздник - Международный женский день.

Масленица не имеет постоянной даты, поэтому в 2021 году ее будут праздновать с 8 по 14 марта, а последний день (Прощенное воскресенье) предшествует первому дню Великого поста, который начнется, соответственно, 15 марта. Эту праздничную неделю еще называют Сырной, каждый день которой имеет свое название и традиции.

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Международный женский день называется праздником весны и красоты, но изначально этот день задумывался как Международный день борьбы женщин за свои права. С 1910 года женщины со всего мира начали более активно бороться за свои права в мире мужчин.

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Кроме этого 8 марта также отмечается народный праздник Поликарпов день. В старину этот день назывался "Кислыми девками": считалось, что если до этой даты девушка не вышла замуж, то она еще долго пробудет в родительском доме.

Народные приметы 8 марта

  • Туманный день - к дождливому лету.

  • Быстрые и высокие облака предвещают хорошую погоду.

  • Громко поют синиц - вскоре установится теплая погода.

  • Родившиеся в этот день наделены красотой. Им понятен язык птиц. Носить им следует яшму или халцедон.

Что запрещено делать 8 марта

  • Запрещено ссориться.

  • Нельзя предаваться унынию и жаловаться на судьбу.

  • Старую одежду лучше не надевать.

  • Не стоит отмечать женский праздник в компании девушек тем, кто хочет поскорее встретить свою любовь.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
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Праздник, Традиции, Приметы, Запреты, Масленица, Международный женский день.
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