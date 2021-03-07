Открытка на 8 Марта: подруге, жене, любимой

В понедельник отмечается "праздник весны и красоты" - Международный женский день, или проще - 8 Марта.

Изначально праздник задумывался как Международный день борьбы женщин за свои права, но со временем его смысл исказился. Немецкая политическая деятельница и активистка борьбы за права женщин Клара Цеткин в 1910 году на Международной женской конференции в Копенгагене инициировала учредить День солидарности трудящихся женщин всего мира. Тогда произошла так называемая первая волна феминизма, когда женщины со всего мира начали активно бороться за свои права в мире мужчин.

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Сейчас 8 Марта постепенно стал днем преклонения перед любимыми женщинами, матерями, женами. Поэтому "Телеграф" собрал для вас самые красивые открытки с праздником, которые, в любом случае, подарят хорошее настроение прекрасной половине:

Актуальный материал на 8 Марта: