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Когда Пасха в этом году: дата большого праздника

Когда Пасха в этом году: дата большого праздника
Обновлено 15:16 Сегодня Телеграф Getty Images

Пасха - древнейший и самый важный христианский праздник – будет отмечаться в 2021 году у западных и восточных христиан с разрывом почти в месяц.

Так, сначала отмечать праздник Воскресения Иисуса Христа будут христиане западного обряда – в воскресенье, 4 апреля.

У христиан восточного обряда Пасха в текущем году приходится на воскресенье 2 мая.

Пасха: когда празднуют православные и католики

В связи с тем, что Пасха в Украине является государственным праздником и выходным днем, следующий после нее день, понедельник 3 мая, также будет нерабочим.

Вместе с тем, нерабочим будет и вторник, 4 мая, так как 1 мая – День труда, - также является в Украине государственным праздником и выходным днем, и также выпадает на выходной (субботу).

Как известно, дата Пасхи в каждый конкретный год исчисляется по лунно-солнечному календарю, что делает ее переходящим праздником.

Церковное празднование Пасхи продолжается 40 дней в православиии 50 дней в западном христианстве.

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Вместе с тем, пока остается неясным формат празднования Пасхи в этом году, ведь в мире и в Украине в частности продолжается пандемия коронавируса Cjvid-19.

Так, в минувшем году были введены жесткие ограничения на посещение церквей на Пасху в рамках карантинных мер, а на центральных телеканалах страны была организована трансляция Пасхальных богослужений.

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко
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Православие, Дата, Празднование, Церкви, Выходные, Католики, Пасха.
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