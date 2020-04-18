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Как украсить дом к Пасхе: креативные идеи пасхальных поделок всей семьей (Фото)
Как украсить дом к Пасхе: креативные идеи (Фото)

Как украсить дом к Пасхе: креативные идеи пасхальных поделок всей семьей (Фото)

Смотрите фото (16)
Как украсить дом к Пасхе: креативные идеи пасхальных поделок всей семьей (Фото)
18:40 Сегодня Телеграф klubokidei.com

Мы расскажем вам, как сделать поделки на Пасху, которые точно привлекут внимание и заставят гостей оценить вашу изобретательность!

  • 1

    Самый лучший и простой материал для пасхальных поделок - это бумага или картон. Предлагаем вам несколько примеров бумажных поделок.

    Бумажные зверушки

    Курочка и кролик - символы Пасхи, поэтому будет уместно готовить бумажные поделки в виде этих зверей. Вы можете не ограничиваться ими - любой зверушке в Пасху будут рады.

  • 2

    Используем упаковку для яиц

    Сделайте такого милого петушка - оригинальная подставка под пасхальное яйцо.

    Или вот такой вариант - курочка и зайчик:

    А если немножко усложнить задачу? Вот такое забавное "трио"!

    Еще вариант - приделать ножки из желтого шнурка и фетра, и вот уже петушки сидят на полочке и радуют нас!

  • 3

    Творим из бумажных стаканчиков

    Бумажные стаканчики тоже могут послужить отличным материалом для поделок на пасхальную тему. Если у вас завалялось достаточно старой фурнитуры, то можно свободно эксперементировать, делая нашим зверушкам глаза из пуговиц, ушки из картона и т.д.

  • 4

    Делаем бумажную гирлянду

    Из бумаги можно сделать красивую гирлянду - отличное пасхальное украшение.

  • 5

    Делаем пасхальные поделки из макарон

    Если вы хотите оригинально украсить яйца, макароны могут быть идеальным решением. Постарайтесь для этого найти очень маленькие виды макарон.

    Кстати, из макарон можно сделать необычный подсвечник для тонких свечей. Для этого вам нужно купить макароны в виде трубочек и другие виды пасты для украшения, подставка (на фотке - лист для лазаньи), клей и по желанию баллончик с краской.

  • 6

    Пасхальные поделки из соленого теста

    Соленое тесто является отличным материалом для изготовления пасхальных украшений. Его очень легко сделать или можно купить. Смотрите несколько идей того, что вы можете сделать из такого теста.

  • 7

    Поделки из фетра

    Еще один замечательный материал для пасхальных украшений - фетр. Из него можно сделать любые фигурки к празднику.

    Изготовление этих замечательных поделок вдвойне приятно, если вы делаете их в кругу семьи и приобщаете деток к рукоделию.

Готовимся к Пасхе: 9 красивых вещей, которые можно сделать к празднику своими руками (Фото)

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Праздник, Поделки, Праздники в апреле, Пасха 2020, Пасхальные поделки.
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