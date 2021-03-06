Масленичная неделя 2021 по дням: названия и традиции

В 2021 году Масленица, или Масленичная неделя начинается с 8 по 14 марта (с понедельника по воскресенье). Этот праздник считается одним из самых любимых - он ассоциируется с началом весны и окончанием зимних морозов и снега.

Масленица не имеет постоянной даты, но всегда празднуется за семь дней до Пасхи.

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В современном мире не все любители блинов, которые являются традиционным блюдом в это праздничное время, знают главные традиции Масленичной недели, каждый день которой имеет свое название и традиции.

"Телеграф" подготовил красивую инфографику, на которой указаны основные традиции празднования каждого дня Масленичной недели в 2021 году:

Масленица стартует уже очень скоро, поэтому "Телеграф" делится с вами рецептами блюд, которые украсят праздничный стол: