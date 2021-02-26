Вареники с домашним творогом и маком: известный шеф-повар поделился рецептом к Масленице (видео)

Победитель пятого сезона проекта "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко известный своей любовью к традиционным украинским блюдам. Так, известный кулинар готовится к приходу Масленицы, праздничная неделя которой начнется с 8 марта. Евгений решил отойди от приготовления традиционных блинов и направить все свои силы на не менее вкусные вареники.

Рецептом заварных вареников с домашним творогом и маком шеф-повар поделился на своей YouTube-канале.

"Вареники с творогом - одни из самых популярных блюд в Сыропустную неделю, или Масленицу. Хотя мы и привыкли готовить блины, но я узнал, что вареники считались более традиционными к этому празднику. Поэтому держите рецепт вареников. Я решил выбрать заварное тесто, оно более мягкое. А начинка для вареников - творог и мак. Очень и очень вкусно!", - написал Клопотенко под видео.

Порции: 40-50 шт.

Время подготовки: 45 минут

Время приготовления: 5 минут

Ингредиенты для заварного теста:

500 г муки

250 г горячей воды

4 ст. л. подсолнечного масла

½ ч. л. соли

1 щепотка сахара

Начинка для вареников:

500 г творога

1 яйцо

5 ст. л. мака (+1 ст. л. сахара)

2 ст. л. сахара

Ингредиенты для соуса:

2-3 ст. л. сметаны

2-3 ст. л. сгущенного молока

цедра при подаче по желанию

Рецепт вареников с творогом

1. Подготовьте ингредиенты для приготовления вареников с творогом и маком.

2. Кулинар решил готовить из заварного теста и не использовал яйцо, так тесто получается нежным. Если хотите, можете добавить 1 яйцо, тогда тесто будет более упругим. Прогрейте в сотейнике 250 мл воды до появления пара, до 70-80 градусов.

3. В чашу комбайна высыпьте 500 г муки, добавьте горячую воду, ½ ч. л. соли и щепотку сахара.

4. Добавьте 4 ст. л. подсолнечного масла и поставьте замешиваться с насадкой-крюком. Можно замесить тесто и без комбайна. Сначала перемешивайте ингредиенты ложкой, а когда тесто немного остынет, продолжите руками.

5. Готовое тесто немного подмешайте руками, оберните пищевой пленкой и поставьте в холодильник на 20-30 минут.

6. Готовим начинку для вареников. Смешайте 5 ст. л. мака с 1 ст. л. сахара. Перемелите в измельчителе, кофемолке или просто в ступке. Так мак лучше разотрется.

7. Соедините молотый мак с 500 г творога.

8. Добавьте к начинке 2 ст. сахара и вбейте 1 яйцо.

9. Хорошо перетрите начинку вилкой до однородной консистенции.

10. Достаньте тесто из холодильника и раскатайте его в пласт толщиной 1-2 мм. С помощью стакана или любого другого предмета сделайте кружочки из теста.

11. На один край выложите начинку, заверните вторым краем. Сформируйте таким образом все вареники. Если есть желание, сделайте по краям красивый узор в форме косички.

Как варить вареники:

Варите вареники с творогом в кипящей воде 3-5 минут после закипания.

Для соуса соедините в миске 2-3 ст. л. сметаны и 2-3 ст. л. сгущенного молока. Немного перемешайте и полейте готовые вареники. Или можно оставить соус в мисочке и обмакивать вареники.

Натрите сверху немного лимонной цедры для свежести и цитрусового аромата. Но это по желанию.

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