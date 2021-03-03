Что приготовить на Масленицу: рецепт идеальных блинов с тремя начинками за 10 минут (видео)

Бывшая ведущая кулинарного телепроекта "Мастер Шеф", украинский кулинар Татьяна Литвинова готовится к Масленой неделе, которая в 2021 году начнется 8 марта, а закончится 14 числа.
Со своими подписчиками в Инстаграме Литвинова поделилась необычным рецептом идеальных блинов, которые можно приготовить сразу с тремя начинками - маковой, нутеллой и кремом чиз.
"Сегодня приготовим обычное блюдо, но с ресторанной подачей! Топ-3 начинки для блинов, чтобы ваша масленица прошла не просто вкусно, но и красиво! Ведь еда должна быть тоже красивой!", - написала Татьяна под видео на собственном YouTube-канале.
Ингредиенты для блинов "Три начинки":
Блины:
Начинки:
1.Мак - 100 г.
Сахар - 50 г.
Вишня - 100 г.
2.Крем-сыр - 200 г.
Ванильный сахар - 10 г.
Сахарная пудра - 1 ст.л.
Цедра лимона - 1 шт.
3.Ореховая паста:
Орех лесной - 100 г.
Шоколад черный 72% - 50 г.
Сахарная пудра - 1 ст.л.
Как приготовить блины "Три начинки" - смотрите видео с Татьяной Литвиновой:
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