Скачать
Среда, 03.03.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
Военная авиация РФ в Беларуси: зачем она Лукашенко и чем за неё придется заплатить
Военная авиация РФ в Беларуси: зачем она Лукашенко и чем за неё придется заплатить
В Украине за сутки резко увеличилось число госпитализаций из-за коронавируса: статистика на 3 марта
В Украине за сутки резко увеличилось число госпитализаций из-за коронавируса: статистика на 3 марта
Аваков наделал шуму в России своим заявлением о русском языке
Аваков наделал шуму в России своим заявлением о русском языке
Будет шить трусы для ФСИН? Появились данные о колонии, в которую направили Навального
Будет шить трусы для ФСИН? Появились данные о колонии, в которую направили Навального

Что приготовить на Масленицу: рецепт идеальных блинов с тремя начинками за 10 минут (видео)

Что приготовить на Масленицу: рецепт идеальных блинов с тремя начинками за 10 минут (видео)
10:10 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

Бывшая ведущая кулинарного телепроекта "Мастер Шеф", украинский кулинар Татьяна Литвинова готовится к Масленой неделе, которая в 2021 году начнется 8 марта, а закончится 14 числа.

Со своими подписчиками в Инстаграме Литвинова поделилась необычным рецептом идеальных блинов, которые можно приготовить сразу с тремя начинками - маковой, нутеллой и кремом чиз.

Вареники с домашним творогом и маком: известный шеф-повар поделился рецептом к Масленице (видео)

"Сегодня приготовим обычное блюдо, но с ресторанной подачей! Топ-3 начинки для блинов, чтобы ваша масленица прошла не просто вкусно, но и красиво! Ведь еда должна быть тоже красивой!", - написала Татьяна под видео на собственном YouTube-канале.

Ингредиенты для блинов "Три начинки":

Блины:

  • Яйца - 300 г. (6 шт.)
  • Молоко 3,2% - 500 мл.
  • Вода (кипяток) - 250 мл.
  • Мука пшеничная - 250 г.
  • Сахар - 1 ст.л.
  • Масло растительного - 40 г.
  • Масло сливочное - 30 г.
  • Соль - 1 ч.л.

Начинки:

1.Мак - 100 г.

Сахар - 50 г.

Нежный и воздушный десерт: Лиза Глинская поделилась рецептом заварных пирожных со сливочным кремом (видео)
Нежный и воздушный десерт: Лиза Глинская поделилась рецептом заварных пирожных со сливочным кремом (видео)Читать полностью

Вишня - 100 г.

2.Крем-сыр - 200 г.

Ванильный сахар - 10 г.

Сахарная пудра - 1 ст.л.

Цедра лимона - 1 шт.

3.Ореховая паста:

Орех лесной - 100 г.

Шоколад черный 72% - 50 г.

Сахарная пудра - 1 ст.л.

Как приготовить блины "Три начинки" - смотрите видео с Татьяной Литвиновой:

Ранее Татьяна Литвинова рассказывала, как приготовить тыквенно-апельсиновый пудинг.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
Просмотры: 398

Все по теме:

Десерты, Рецепты, Масленица, Татьяна Литвинова.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В Одессе обстреляли маршрутку с пассажирами: видео после первых минут ЧП
02 Подрыв авто с военными ВСУ на Донбассе: появились новые подробности
03 Когда день не задался: в России ремонтники чинили водонапорную башню, но остались без машины (видео)
04 Аваков назвал ситуацию с санкциями против Медведчука "классной" и вспомнил о Порошенко
05 Сделавшего прививку от коронавируса Ляшко уличили в нарушении приказа Степанова
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Унижения, очереди и подвалы: в сети показали реалии жизни в Донецке и Горловке
Унижения, очереди и подвалы: в сети показали реалии жизни в Донецке и Горловке
Уложили лицом в землю: в Киеве задержали афериста, выманившего у пенсионеров круглую сумму денег (видео)
Уложили лицом в землю: в Киеве задержали афериста, выманившего у пенсионеров круглую сумму денег (видео)
В жесткой форме: в США рассказали, как Байден будет стимулировать Украину
В жесткой форме: в США рассказали, как Байден будет стимулировать Украину
Никита Добрынин подался на заработки в Россию: искал невесту для фаната Путина Тимати
Никита Добрынин подался на заработки в Россию: искал невесту для фаната Путина Тимати
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь