Что приготовить на Масленицу: рецепт идеальных блинов с тремя начинками за 10 минут (видео)

Бывшая ведущая кулинарного телепроекта "Мастер Шеф", украинский кулинар Татьяна Литвинова готовится к Масленой неделе, которая в 2021 году начнется 8 марта, а закончится 14 числа.

Со своими подписчиками в Инстаграме Литвинова поделилась необычным рецептом идеальных блинов, которые можно приготовить сразу с тремя начинками - маковой, нутеллой и кремом чиз.

"Сегодня приготовим обычное блюдо, но с ресторанной подачей! Топ-3 начинки для блинов, чтобы ваша масленица прошла не просто вкусно, но и красиво! Ведь еда должна быть тоже красивой!", - написала Татьяна под видео на собственном YouTube-канале.

Ингредиенты для блинов "Три начинки":

Блины:

Яйца - 300 г. (6 шт.)

Молоко 3,2% - 500 мл.

Вода (кипяток) - 250 мл.

Мука пшеничная - 250 г.

Сахар - 1 ст.л.

Масло растительного - 40 г.

Масло сливочное - 30 г.

Соль - 1 ч.л.

Начинки:

1.Мак - 100 г.

Сахар - 50 г.

Вишня - 100 г.

2.Крем-сыр - 200 г.

Ванильный сахар - 10 г.

Сахарная пудра - 1 ст.л.

Цедра лимона - 1 шт.

3.Ореховая паста:

Орех лесной - 100 г.

Шоколад черный 72% - 50 г.

Сахарная пудра - 1 ст.л.

Как приготовить блины "Три начинки" - смотрите видео с Татьяной Литвиновой:

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