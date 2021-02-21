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Когда Масленица в 2021 году: дата и традиции празднования

Когда Масленица в 2021 году: дата и традиции празднования
Обновлено 16:11 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

Масленица не имеет постоянной даты, поэтому в 2021 году ее будут праздновать с 8 по 14 марта, а последний день (Прощенное воскресенье) предшествует первому дню Великого поста, который начнется, соответственно, 15 марта.

Стоить отметить, что Масленица - древний языческий праздник, который олицетворяет окончание холодной зимы и начало долгожданной весны. Ее отмечали в период весеннего равноденствия, когда световой день полноправно отнимал у ночи свои права. Позже Масленицу гармонично вплелась в календарь церковных праздников.

Читайте также: Как провести Масленицу в 2021 году - советы Православной церкви

В этот день было принято печь блины - круглые лакомства прославляли солнце, которое становилось все ярче и согревало своими теплыми лучами.

Блины

Также было принято сжигать чучело Масленицы - большую фигуру из сена и соломы, которую одевали в старую одежду и сжигали. Так люди отмечали приход весны, ведь зимой в те времена смертность была очень высокой, а завершения холодов было великим праздником.

Чучело

Масленая неделя - частично постная. Мясо уже не употребляют, готовясь к Великому посту, но еще можно масло, молоко, яйца, сыр. Поэтому эту неделю еще называют Сырной, каждый день которой имеет свои традиции и названия.

А как нужно проводить первый день Масленицы - Встречу - узнайте здесь.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
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Все по теме:

Традиции, Праздники, Масленица, Масленица 2021, Великий пост 2021.
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