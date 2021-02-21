Когда Масленица в 2021 году: дата и традиции празднования

Масленица не имеет постоянной даты, поэтому в 2021 году ее будут праздновать с 8 по 14 марта, а последний день (Прощенное воскресенье) предшествует первому дню Великого поста, который начнется, соответственно, 15 марта.

Стоить отметить, что Масленица - древний языческий праздник, который олицетворяет окончание холодной зимы и начало долгожданной весны. Ее отмечали в период весеннего равноденствия, когда световой день полноправно отнимал у ночи свои права. Позже Масленицу гармонично вплелась в календарь церковных праздников.

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В этот день было принято печь блины - круглые лакомства прославляли солнце, которое становилось все ярче и согревало своими теплыми лучами.

Также было принято сжигать чучело Масленицы - большую фигуру из сена и соломы, которую одевали в старую одежду и сжигали. Так люди отмечали приход весны, ведь зимой в те времена смертность была очень высокой, а завершения холодов было великим праздником.

Масленая неделя - частично постная. Мясо уже не употребляют, готовясь к Великому посту, но еще можно масло, молоко, яйца, сыр. Поэтому эту неделю еще называют Сырной, каждый день которой имеет свои традиции и названия.

А как нужно проводить первый день Масленицы - Встречу - узнайте здесь.