Разнообразьте праздничное меню: необычные рецепты блинов на Масленицу

С понедельника, 8 марта, начинается веселый и самый вкусный народный праздник - Масленица, или Масленичная неделя (Сырная неделя). Также в этот день отмечается женский праздник - 8 Марта.

Праздник ассоциируется с началом весны и изобилием на столе румяных и сытных блинчиков, которые могут быть приготовлены с различной начинкой.

Стоить добавить, что каждый день Масленичной недели имеет свое названия и традиции.

Если вам хочется разнообразия, "Телеграф" подготовил интересную инфографику, на которой прописаны ингредиенты различных рецептов самих блинов, вкус которых понравится каждому прихотливому члену семьи:

Взбив ингредиенты, нужно будет только перед жаркой первого блина смазать сковороду растительным или сливочным маслом, и хорошо ее разогреть. Жарить блинчики на среднем огне.

Ознакомьтесь также с интересными рецептами традиционных блюд, которые можно приготовить на Масленицу: