Скачать
Воскресенье, 07.03.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
Убийство полицейской в Киеве: появились важные данные о подозреваемой
Убийство полицейской в Киеве: появились важные данные о подозреваемой
Правда, фейк, вброс? Сеть озадачила новость о создании ЛГБТ подразделения в ВСУ
Правда, фейк, вброс? Сеть озадачила новость о создании ЛГБТ подразделения в ВСУ
Врач из Киева рассказал о новой волне коронавируса в Украине и объяснил, откуда она взялась
Врач из Киева рассказал о новой волне коронавируса в Украине и объяснил, откуда она взялась
Подлый поступок Милевского и шедевр Де Пены - в обзоре матча "Динамо" - "Минай" (видео)
Подлый поступок Милевского и шедевр Де Пены - в обзоре матча "Динамо" - "Минай" (видео)

Разнообразьте праздничное меню: необычные рецепты блинов на Масленицу

Разнообразьте праздничное меню: необычные рецепты блинов на Масленицу
Обновлено 15:31 Сегодня Телеграф Фото: pexels

С понедельника, 8 марта, начинается веселый и самый вкусный народный праздник - Масленица, или Масленичная неделя (Сырная неделя). Также в этот день отмечается женский праздник - 8 Марта.

Праздник ассоциируется с началом весны и изобилием на столе румяных и сытных блинчиков, которые могут быть приготовлены с различной начинкой.

Стоить добавить, что каждый день Масленичной недели имеет свое названия и традиции.

Что приготовить на Масленицу: рецепт идеальных блинов с тремя начинками за 10 минут (видео)

Если вам хочется разнообразия, "Телеграф" подготовил интересную инфографику, на которой прописаны ингредиенты различных рецептов самих блинов, вкус которых понравится каждому прихотливому члену семьи:

Взбив ингредиенты, нужно будет только перед жаркой первого блина смазать сковороду растительным или сливочным маслом, и хорошо ее разогреть. Жарить блинчики на среднем огне.

Когда Пасха в этом году: дата большого праздника

Ознакомьтесь также с интересными рецептами традиционных блюд, которые можно приготовить на Масленицу:

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
Просмотры: 322

Все по теме:

Рецепты, Масленица, Блины.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Пионтковский рассказал, как Россия готовится к полномасштабной войне против Украины
02 Варианты без МВФ Украина даже не рассматривала: в Минфине объяснили, возможен ли дефолт
03 Авария с украинцами в Польше: очевидцы рассказали о последних минутах накануне трагедии
04 На шоу "Маска" раскрыли Махаона и Розу: кто скрывался под костюмами (фото, видео)
05 Отказ от перевода часов: Украина может получить новую проблему
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Водитель на видео показал, во что превратилось колесо после поездки по трассе Киев-Черкассы
Водитель на видео показал, во что превратилось колесо после поездки по трассе Киев-Черкассы
ДТП в Польше с украинцами: открылись данные о перевозчике
ДТП в Польше с украинцами: открылись данные о перевозчике
Ветрено и морозно: синоптики озвучили прогноз погоды в Украине на 7 марта
Ветрено и морозно: синоптики озвучили прогноз погоды в Украине на 7 марта
&quot;С первым воскресеньем весны!&quot;: Максим Галкин показал новое фото любимой супруги (фото)
"С первым воскресеньем весны!": Максим Галкин показал новое фото любимой супруги (фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь