Арахамия поплатился за неправильную парковку в центре Киева (фото)

Главу фракции "Слуга народа" Давида Арахамию все же заставили заплатить штраф после того, как его автомобиль заметили припаркованным на пешеходном переходе у здания Офиса президента.

Об этом написал у себя в Фейсбук первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий.

"Сегодня в медиа распространялось сообщение о нарушении ПДД, совершенное Давидом Арахамией, с намеком на непривлечение к ответственности якобы в связи с его статусом. Однако, патрульные полицейские отреагировали на это нарушение - господина Арахамию привлекли к ответственности в соответствии с требованиями действующего законодательства", - написал он.

В сообщении говорится, что было составлено постановление по ч. 3 ст. 122 КУоАП, а штраф оплачен на месте через электронный терминал.

Нарушения по этой статье караются штрафом в размере 510 гривен.

Как сообщалось ранее, Зеленский подписал закон, который предусматривает существенное ужесточение наказания за нарушения правил дорожного движения.