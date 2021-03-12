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Арахамия поплатился за неправильную парковку в центре Киева (фото)

Арахамия поплатился за неправильную парковку в центре Киева (фото)
Обновлено 22:33 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Главу фракции "Слуга народа" Давида Арахамию все же заставили заплатить штраф после того, как его автомобиль заметили припаркованным на пешеходном переходе у здания Офиса президента. 

Об этом написал у себя в Фейсбук первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий.

"Сегодня в медиа распространялось сообщение о нарушении ПДД, совершенное Давидом Арахамией, с намеком на непривлечение к ответственности якобы в связи с его статусом. Однако, патрульные полицейские отреагировали на это нарушение - господина Арахамию привлекли к ответственности в соответствии с требованиями действующего законодательства", - написал он. 

В сообщении говорится, что было составлено постановление по  ч. 3 ст. 122 КУоАП, а штраф оплачен на месте через электронный терминал. 

Нарушения по этой статье караются штрафом в размере 510 гривен. 

Как сообщалось ранее, Зеленский подписал закон, который предусматривает существенное ужесточение наказания за нарушения правил дорожного движения

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец
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Киев, Алексей Белошицкий, Давид Арахамия.
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