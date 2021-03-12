В Украине увеличат штрафы за нарушение ПДД: Зеленский подписал документ

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который предусматривает существенное ужесточение наказания за нарушения правил дорожного движения.

Об этом сообщает пресс-служба ОПУ.

Законом предусмотрено усиление ответственности за езду в непристегнутом виде или без шлема, а также за нарушение скоростного режима, проезд на запрещающий сигнал светофора, побег с места ДТП или вождение без прав.

Также будет усилена ответственность за нарушение ПДД пешеходами и велосипедистами.

Ужесточение наказания также коснется лиц, которые управляют транспортным средством в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

Помимо того полицейских теперь обяжут использовать средства видеозаписи и обязательно включать эти материалы в протокол.

Правоохранители также получат право останавливать транспортное средства для проверки водителей на предмет опьянения или использования лекарственных препаратов, снижающих внимание и затормаживающих скорость реакции.

Более детально о том, что изменится после принятия закона №2695, читайте в материале "Телеграф": Как изменились штрафы за нарушения ПДД в Украине: доступная инфографика.