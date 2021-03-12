Скачать
Пятница, 12.03.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
Крымская война Зеленского: "Телеграф" узнал, как Украина будет возвращать утраченный полуостров
Крымская война Зеленского: "Телеграф" узнал, как Украина будет возвращать утраченный полуостров
"Всё закончится пшиком": эксперт объяснил, почему власти не удастся разыграть карту "Харьковских соглашений"
"Всё закончится пшиком": эксперт объяснил, почему власти не удастся разыграть карту "Харьковских соглашений"
Угроза распада "Слуги народа" и "очистка" ради рейтингов: чего ждать от съезда партии Зеленского
Угроза распада "Слуги народа" и "очистка" ради рейтингов: чего ждать от съезда партии Зеленского
Итоги дня 12 марта: год карантина в Украине, СБУ занялась "Харьковскими соглашениями", повышение штрафов за нарушение ПДД
Итоги дня 12 марта: год карантина в Украине, СБУ занялась "Харьковскими соглашениями", повышение штрафов за нарушение ПДД

В Украине увеличат штрафы за нарушение ПДД: Зеленский подписал документ

В Украине увеличат штрафы за нарушение ПДД: Зеленский подписал документ
Обновлено 20:17 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который предусматривает существенное ужесточение наказания за нарушения правил дорожного движения. 

Об этом сообщает пресс-служба ОПУ

Законом предусмотрено усиление ответственности за езду в непристегнутом виде или без шлема, а также за нарушение скоростного режима, проезд на запрещающий сигнал светофора, побег с места ДТП или вождение без прав. 

Также будет усилена ответственность за нарушение ПДД пешеходами и велосипедистами. 

Ужесточение наказания также коснется лиц, которые управляют транспортным средством в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

Помимо того полицейских теперь обяжут использовать средства видеозаписи и обязательно включать эти материалы в протокол. 

Правоохранители также получат право останавливать транспортное средства для проверки водителей на предмет опьянения или использования лекарственных препаратов, снижающих внимание и затормаживающих скорость реакции. 

Более детально о том, что изменится после принятия закона №2695, читайте в материале "Телеграф": Как изменились штрафы за нарушения ПДД в Украине: доступная инфографика

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец
Просмотры: 268

Все по теме:

Штрафы, ПДД, Владимир Зеленский.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Это убийство: в полиции рассказали, как умерла семилетняя Маша Борисова (фото, видео)
02 Украина определилась, как будет возвращать Крым: СНБО одобрил стратегию
03 Заигрывание с США несет нехорошие последствия для Украины: о чем говорят последние решения СНБО
04 "Нам не на что жить": протестующие перекрыли дорогу на Буковель (фото, видео)
05 В Европе массово прекращают использование вакцины AstraZeneca: что не так с этим препаратом
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Зеленский в новом видео рассказал о заседаниях СНБО и вспомнил о Коломойском
Зеленский в новом видео рассказал о заседаниях СНБО и вспомнил о Коломойском
Вокруг украинской полицейской разгорелся сексистский скандал: зачинщика заставили извиняться
Вокруг украинской полицейской разгорелся сексистский скандал: зачинщика заставили извиняться
В селе готовятся устроить самосуд: появились данные о возможном убийце 7-летней Маши Борисовой
В селе готовятся устроить самосуд: появились данные о возможном убийце 7-летней Маши Борисовой
Шоу &quot;Холостяк&quot;: кто первой ушел с проекта в 11 сезоне (фото)
Шоу "Холостяк": кто первой ушел с проекта в 11 сезоне (фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь