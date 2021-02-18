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Как изменились штрафы за нарушения ПДД в Украине: доступная инфографика

Как изменились штрафы за нарушения ПДД в Украине: доступная инфографика
Обновлено 22:56 Сегодня Телеграф фото: РБК Украина

Депутаты Верховной Рады 325 голосами приняли законопроект №2695, которым увеличиваются штрафы за некоторые нарушения ПДД.

"Телеграф" составил инфографику, которая наглядно объясняет, что же изменилось с принятием этого законопроекта.

Увеличение штрафов касаются:

  • вождения в нетрезвом виде и с потерпевшими;
  • превышения скорости;
  • вождения с отсутствием водительских прав;
  • штрафов для пешеходов и велосипедистов.

Штрафы за вождение в нетрезвом виде 

17 000 грн и лишение прав на год за первое нарушение;

34 000 грн - за повторное нарушение в течение года и лишение прав на три года;

51 000 грн - за третье за год нарушение, лишение прав на 10 лет и конфискация автомобиля.

Штрафы за нарушение ПДД в Украине

Штрафы за превышение скорости

на 20-50 км/ч выше разрешенной скорости - 340 грн;

на более 50 км/ч - 1700 грн;

при создании аварийной ситуации при превышении скорости – 3 400 грн.

Штрафы за нарушение ПДД в Украине

Штрафы для пешеходов и велосипедистов

255 грн за переход дороги в неустановленном месте.

Штрафы в Украине

Как сообщал "Телеграф", ранее стало известно, что на дорогах в Украине появятся еще 220 камер автофиксации

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Наталья Гурковская
Автор: Наталья Гурковская
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Штрафы, ПДД, Нарушения ПДД.
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