Как изменились штрафы за нарушения ПДД в Украине: доступная инфографика

Депутаты Верховной Рады 325 голосами приняли законопроект №2695, которым увеличиваются штрафы за некоторые нарушения ПДД.
"Телеграф" составил инфографику, которая наглядно объясняет, что же изменилось с принятием этого законопроекта.
Увеличение штрафов касаются:
17 000 грн и лишение прав на год за первое нарушение;
34 000 грн - за повторное нарушение в течение года и лишение прав на три года;
51 000 грн - за третье за год нарушение, лишение прав на 10 лет и конфискация автомобиля.
на 20-50 км/ч выше разрешенной скорости - 340 грн;
на более 50 км/ч - 1700 грн;
при создании аварийной ситуации при превышении скорости – 3 400 грн.
255 грн за переход дороги в неустановленном месте.
Как сообщал "Телеграф", ранее стало известно, что на дорогах в Украине появятся еще 220 камер автофиксации