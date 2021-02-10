На дорогах в Украине появятся еще 220 камер автофиксации: где их установят

В 2021 году на дорогах Украины установят 220 новых камер автофиксации нарушений правил дорожного движения.

Об этом об этом на своей странице в Twitter сообщил глава МВД Арсен Аваков.

"Еще больше безопасности на дорогах. В этом году планируется установить 220 камер фотовидеофиксации по Украине. За 8 месяцев 2020-го на участках работы 48 комплексов автофиксации нарушений ПДД количество ДТП с пострадавшими уменьшилось втрое. +210 млн. грн. в бюджет. Работаем, шаг за шагом", - написал он.

Больше всего комплексов автофиксации ПДД в этом году установят во Львовской области – 30. В Харькове и области будет установлено – 23 комплекса, в Полтавской и Житомирской областях – по 18.

Стоит отметить, что за период с 1 июня по 30 ноября 2020 года камеры автофиксации нарушений правил дорожного движения зарегистрировали более 1,1 миллиона нарушителей.