В Украине камеры автофиксации за почти полгода "поймали" более миллиона нарушителей

За период с 1 июня по 30 ноября 2020 года камеры автофиксации нарушений правил дорожного движения зарегистрировали более 1,1 миллиона нарушителей.

Об этом сообщили в Департаменте патрульной полиции на запрос "Телеграфа".

"По результатам работы автоматической фиксации административных правонарушений в сфере обеспечения безопасности дорожного движения в автоматическом режиме с 1.06.2020 по 30.11.2020 полицейскими вынесено 1 143 491 постановление о наложении административного взыскания за правонарушения в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, зафиксированных в автоматическом режиме", - говорится в письме.

Ранее "Телеграф" сообщал, что за указанный период украинские водители оплатили штрафов более чем на 172 миллиона гривен.

Как сообщалось ранее, 20 ноября камеры автофиксации начали "распознавать" номера на иностранной регистрации, в том числе и "евробляхи".