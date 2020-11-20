Водителей евроблях начали штрафовать с помощью камер автофиксации: как это работает

Система автоматической фиксации нарушений ПДД теперь начала "распознавать" автомобили на иностранных номерах.

Таким образом иностранные граждане и владельцы "евроблях" начнут нести ответственность за нарушение скоростного режима и другие нарушения правил дорожного движения. Об этом сообщил заместитель главы МВД Антон Геращенко в Фейсбук.

"Пограничник при въезде авто на номерах иностранной регистрации вносит в базу данных номер машины, ФИО и паспортные данные того, кто был за рулём. Далее, если водитель на этой машине превысит скорость, то система автоматически находит данные нарушителя взяв их из Базы данных ГПСУ", - написал Геращенко.

Он также поделился данными о нарушениях, совершенных гражданами Беларуси и Молдовы, превысившими скорость на трассе М 05 Киев-Одесса и на Южном мосте в Киеве.

"Теперь в отношении данных граждан полицией вынесены постановления о нарушении правил Дорожного движения, которые будут отправлены пограничникам", - отметил Геращенко, добавив, что сотрудники ГПСУ уведомят водителя-нарушителя во время выезда из страны и предложат ему заплатить штраф.

В случае, если иностранец откажется платить штраф, ему будет запрещен въезд в Украину.

"Если владелец авто на иностранных - гражданин Украины откажется платить штраф, то документы будут направляться по общей процедуре в Государственную исполнительную службу для взыскания через арест имущества или банковских счетов", - написал Геращенко.

Замглавы МВД также отметил, что подобный механизм существует далеко не во всех странах Европы и Азии.

Как сообщалось ранее, в Украине могут отменить доступную растаможку "евроблях".