В Украине могут поставить крест на доступной растаможке авто на еврономерах

Доступная растаможка автомобилей в иностранной регистрации может стать невозможной.

Свою позицию по этому вопросу на официальном сайте озвучило Министерство финансов Украины.

Отмечается, что либерализация налогов при растаможке авто нецелесообразна, поскольку стране нужны средства, чтобы рассчитаться с государственным долгом.

"На 2020-2021 годы приходятся пиковые выплаты по государственному долгу. Дополнительное наращивание заимствований для финансирования потерянных доходов из-за снижения ставок налогов на легковые автомобили, которым воспользуется незначительная часть населения, является социально несправедливым. Это также невозможно ввиду того, что дефицит бюджета сектора общегосударственного управления уже существенно повышены. Компенсировать ниже доходы от акциза сокращением расходов также не представляется возможным, учитывая необходимость своевременного финансирования других текущих расходов, прежде всего касаются социальных выплат. Также необходимо финансировать своевременно и в полном объеме расходы и на оборону".

Напомним, что уже с 28 октября 2020 года Национальная полиция Украина получила право штрафовать владельцев "евроблях". Как это будет работать и какие штрафы предусмотрены, читайте в материале "Телеграф": "Как полиция будет штрафовать авто на еврономерах: последние новости на сегодня".