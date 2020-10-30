Скачать
Пятница, 30.10.2020
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
Проблемы с интернетом и всеобщая эйфория: что происходит в Баку на фоне войны за Нагорный Карабах
Проблемы с интернетом и всеобщая эйфория: что происходит в Баку на фоне войны за Нагорный Карабах
Число новых случаев COVID-19 превысило 8 тысяч за сутки
Число новых случаев COVID-19 превысило 8 тысяч за сутки
Зеленскому подсказали, как не раздуть конфликт с Венгрией и остаться в выигрыше
Зеленскому подсказали, как не раздуть конфликт с Венгрией и остаться в выигрыше
В Украине с 2 ноября новое карантинное зонирование: кто попадет в "красную зону"
В Украине с 2 ноября новое карантинное зонирование: кто попадет в "красную зону"

Как полиция будет штрафовать авто на еврономерах: последние новости на сегодня

Как полиция будет штрафовать авто на еврономерах: последние новости на сегодня
11:53 Сегодня Телеграф

Со среды, 28 октября 2020 года, Национальная полиция Украина получила право штрафовать владельцев "евроблях". На первый раз штраф составит 8,5 тыс. гривен.

Право применять санкции к хозяевам иностранных авто, ввезенных в Украину, дает постановление Кабмина №1016 от 28 октября. Документ размещен на правительственном портале.

Постановление расширяет обязанности полицейских. Теперь правоохранители могут находить "евробляхи" и применять санкции за нарушение сроков пребывания такого авто в таможенном режиме транзита на территории Украины.  

Размер штрафов прописан в Кодексе Украины об административных правонарушениях. На первый раз он составляет 8500 гривен и выносится полицейским на месте. Если автолюбитель повторно попадется на использовании машины с "еврономерами", ему придется выложить 17 тыс. гривен. Также его лишат на год прав и могут изъять машину на платное хранение.

Фактически штрафы уже действуют, так как постановление Кабмина вступает в силу с момента принятия, - а документ был подписан премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем 28 октября.

Своим решением правительство нивелировало договоренность между общественной организацией "АвтоЕвроСила" (лоббирует интересы владельцев авто на еврономерах) и министром МВД Арсеном Аваковым. Стороны в декабре 2019-го года подписали меморандум о непривлечении к ответственности владельцев "евроблях" до принятия закона о доступной растаможке.

Как сообщал "Телеграф", государственная таможенная служба предоставляет возможность растаможить автомобили онлайн

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Читайте Telegraf.com.ua в Google News

Все по теме:

Полиция, Кабмин, Автомобили, Штрафы, Растаможка, Еврономера, Евробляхи.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Забавные поздравления на День тренера
02 Коронавирус убил еще одного украинского мэра
03 Изнасилованную полицейскими в Кагарлыке женщину напугало решение суда
04 В Кремле нашли новую "работу" для боевиков, воевавших против Украины
05 Геннадий Москаль: Новым скандалом с Венгрией Зеленский и Кулеба отвлекают от провала "слуг народа" на выборах
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Нагорном Карабахе новые бои, обе стороны говорят о потерях: последние новости и карта
В Нагорном Карабахе новые бои, обе стороны говорят о потерях: последние новости и карта
Антирекорды COVID-19 побили сразу в 13 областях Украины
Антирекорды COVID-19 побили сразу в 13 областях Украины
Появилось видео момента аварии с Porsche на Минской в Киеве
Появилось видео момента аварии с Porsche на Минской в Киеве
&quot;Ты богиня и без всего&quot;: Злата Огневич показала, что скрывает под халатиком (Фото)
"Ты богиня и без всего": Злата Огневич показала, что скрывает под халатиком (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь