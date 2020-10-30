Как полиция будет штрафовать авто на еврономерах: последние новости на сегодня

Со среды, 28 октября 2020 года, Национальная полиция Украина получила право штрафовать владельцев "евроблях". На первый раз штраф составит 8,5 тыс. гривен.

Право применять санкции к хозяевам иностранных авто, ввезенных в Украину, дает постановление Кабмина №1016 от 28 октября. Документ размещен на правительственном портале.

Постановление расширяет обязанности полицейских. Теперь правоохранители могут находить "евробляхи" и применять санкции за нарушение сроков пребывания такого авто в таможенном режиме транзита на территории Украины.

Размер штрафов прописан в Кодексе Украины об административных правонарушениях. На первый раз он составляет 8500 гривен и выносится полицейским на месте. Если автолюбитель повторно попадется на использовании машины с "еврономерами", ему придется выложить 17 тыс. гривен. Также его лишат на год прав и могут изъять машину на платное хранение.

Фактически штрафы уже действуют, так как постановление Кабмина вступает в силу с момента принятия, - а документ был подписан премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем 28 октября.

Своим решением правительство нивелировало договоренность между общественной организацией "АвтоЕвроСила" (лоббирует интересы владельцев авто на еврономерах) и министром МВД Арсеном Аваковым. Стороны в декабре 2019-го года подписали меморандум о непривлечении к ответственности владельцев "евроблях" до принятия закона о доступной растаможке.

Как сообщал "Телеграф", государственная таможенная служба предоставляет возможность растаможить автомобили онлайн.