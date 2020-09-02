Власники "євроблях" збираються на протест: в урядовому кварталі посилили заходи безпеки

В урядовому кварталі Києва посилили заходи безпеки правоохоронці. Сьогодні анонсовано проведення масових акцій протесту.

Власники авто на Єврономерах збираються на протест під стінами Верховної Ради.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства внутрішніх справ.

Згідно з повідомленням організаторів акції, учасники протесту вимагатимуть прийняття законопроекту №3704 про доступне розмитнення автомобілів на Єврономерах.

У зв'язку з анонсованої акцією поліція посилила заходи безпеки в урядовому кварталі.

Акції протесту, зокрема, анонсовані під будівлею Верховної ради. Організатори заходу анонсували залучення автотранспорту до проведення акції. У зв'язку з цим можливе обмеження дорожнього руху по окремих вулицях в центрі столиці.

"Щоб не допустити порушень громадського порядку під час проведення запланованих акцій в центрі Києва, поліцейські спільно з військовослужбовцями Національної гвардії України заступили на посилене чергування", - йдеться в повідомленні.