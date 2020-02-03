Украинцам разрешили растаможивать автомобили онлайн

Новости Украины:В Государственной таможенной службе рассказали процедуру онлайн-регистрации авто.

Сайт Государственной таможенной службы открыл раздел, через который можно самостоятельно задекларировать ввозимый автомобиль.

Ознакомиться с разделом можно здесь.

Через сайт граждане Украины могут подать предварительную или основную электронную декларацию, а затем отслеживать ее статус.

Готовую таможенную карту (или карточку отказа) будут направлять в электронном виде.

Декларации обрабатываются сотрудниками таможни в порядке общей очереди.

Если декларацию не успеют обработать в течение суток, то его могут не принять из-за изменения курса валют и тому подобное.

В таком случае декларацию нужно будет подать заново на следующий день.

Ранее в Фискальной службе не советовали самостоятельно заполнять таможенную декларацию, поскольку ее заполнение "требует специальных знаний и определенного программного обеспечения", а значит требует привлечения таможенного брокера.

В ГТС отмечают, что это не окончательная версия сервиса, и в будущем он будет выглядеть иначе.

Напомним, 4 ноября Государственная таможенная служба выложила в тестовый доступ калькулятор ориентировочной таможенной стоимости и платежей при оформлении авто.

19 декабря Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект об отсрочке штрафов за ввоз "евроблях" до 31 декабря 2019 года.