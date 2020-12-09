"Телеграф" узнал, на сколько обеднели украинские водители с введением фотофиксации нарушений ПДД

После того, как в Украине ввели фотофиксацию нарушений ПДД множество украинских водителей заплатили штрафов на миллионы гривен.

Такую информацию "Телеграфу" предоставили в Государственной казначейской службе Украины.

Согласно предоставленной информации, по состоянию на 01.12.2020, административные штрафы за правонарушения в ПДД, зафиксированные в автоматическом режиме составили 172 598 802,68 грн ( около 172,6 млн гривен), в том числе штрафы за июнь-ноябрь составляют около 172,1 млн гривен.

"Постановлением, о Государственной Казначейской службе Украины, утвержденным постановлением Кабинета министров Украины от 15.04.2015 номер 215, и другими нормативно-правовыми актами, которые определяют функции и полномочия органов Казначейства, не предусматривается введение последним учета административных протоколов, которые были отменены в судовом порядке. Тоесть, Казначейство не владеет этой информацией, а также информацией по досрочной оплате с 50 процентный дисконтом административных штрафов по этим протоколам", - говорится в заявлении службы.

Таким образом, если водители оплачивают штраф в течении 10 дней, то они платят по скидке только половину всей суммы. Судя из текста ответа, в общей цифре этих штрафов нет.

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