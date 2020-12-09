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Срок действия водительских прав в приложении «Дія» продлили

Срок действия водительских прав в приложении «Дія» продлили
19:17 Сегодня Телеграф Фото: facebook

9 декабря Кабинет министров Украины продлил действие электронного удостоверения водителя и электронного свидетельства о регистрации транспортного средства до 29 ноября 2021 года.

Данное постановление правительство одобрило на заседании в среду, 9 ноября. 

Согласно тексту постановления, э-водительское удостоверение и е-свидетельство о регистрации можно будет предъявлять полицейским вместо физических копий документов до 29 ноября 2021 года.

Таким образом украинские водители смогут предъявлять электронные удостоверения водителя и справки о регистрации транспортного средства в течение еще 10 месяцев.

Стоит напомнить, что с 8 по 24 января в Украине будет введен локдаун.

Читайте также в материале "Телеграфа": Какие заведения закроют и что будет работать во время локдауна в Украине - инфографика.

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Все по теме:

Украина, Водительские права, ДИЯ.

Автор:

Телеграф
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