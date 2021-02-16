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Рада увеличивает штрафы за пьяное вождение: сколько теперь придется заплатить

Рада увеличивает штрафы за пьяное вождение: сколько теперь придется заплатить
14:46 Сегодня Телеграф

Верховная Рада, приняла закон, усиливающий ответственность за отдельные правонарушения в сфере безопасности дорожного движения (№2695).

На заседании украинского парламента во вторник "За" закон проголосовало 325 народных депутатов.

Закон усиливает ответственность за управление транспортным средством в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения.

  • Он восстанавливает и увеличивает ответственность за управление автомобилем в нетрезвом состоянии от 17 тыс. грн за первый случай до 51 тыс. грн с лишением водительских прав на 10 лет. За третий случай - конфискация авто.
  • легализует использование полицейскими технических средств видеозаписи с обязательным приобщением материалов видеофиксации в протокол об административных правонарушениях;
  • усиливает уголовную ответственность за нарушение ПДД, совершенное в состоянии алкогольного или иного опьянения, повлекшее тяжкие последствия.

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Также увеличиваются размеры штрафов:

  • за превышение скорости движения более чем на 50 км/ч - с 510 до 1700 грн;
  • за оставление места ДТП - с 255 до 3400 грн с лишением права управления транспортным средством на срок 1-2 года или без такового.
  • за управление или передачу управления транспортным средством лицу, не имеющему права им управлять - с 510 до 3400 грн, а повторное в течение года – 40,8тыс. грн с лишением права управления ТС на срок от 5 до 7 лет (возможно также возмездное изъятие транспорта)
  • за управление транспортным средством лицом, которое уже лишено такого права, - с 510 до 20400 грн, а повторное в течение года - 40800 грн с лишением права управления ТС на срок от 5 до 7 лет (возможно также возмездное изъятие ТС).

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Согласно статистике, приведенной пресс-службой Верховной Рады,  в Украине каждые 3 минуты совершается дорожно-транспортное происшествие; 3,5 тыс. человек погибли в ДТП в 2020 году; 3% ДТП совершено пьяными водителями; ежедневно в ДТП в Украине погибает от 15 человек, более 150 человек получают телесные повреждения различной степени тяжести.

Как сообщалось, на дорогах в Украине появятся еще 220 камер автофиксации.

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко
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Верховная Рада, Закон, Штрафы, Ответственность, Пьяное вождение.
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