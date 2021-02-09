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"Мариуполь" открестился от футболиста, устроившего пьяное ДТП

"Мариуполь" открестился от футболиста, устроившего пьяное ДТП
Обновлено 17:49 Сегодня Телеграф Фото: 0629.com.ua

Футбольный клуб "Мариуполь" отреагировал на ДТП с участием футболиста "Шахтера" Владислава Вакулы, который ночью пьяным въехал в знак "Стоп". По сообщению местных telegram-каналов, игрок возвращался с дня рождения вице-президента команды. Ранее была информация, что футболист после своей непродолжительной аренды в "Десне" вернулся обратно в "Мариуполь", однако в стане приазовцев отметили, что Вакула не является их игроком.

"Владислав Вакула не является футболистом ФК "Мариуполь", а, следовательно, ни на каком дне рождения руководства клуба он не мог быть", - рассказал представитель клуба в комментарии для 0629.com.ua.

21-летний Владислав Вакула в сезоне 2020/21 сыграл за "Шахтер" в УПЛ два матча, но голевыми действиями не отмечался. До этого он провел первую часть сезона 2019/20 в составе "Мариуполя".

Ранее "Телеграф" рассказывал, что футболист в Харькове отделался смешным штрафом за пьяное ДТП с участием нескольких машин.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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ФК Шахтер, Футбол, ФК Мариуполь, Владислава Вакула.
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