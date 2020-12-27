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Украинский футболист, пьяным совершивший массовое ДТП, отделался штрафом в 340 грн

Украинский футболист, пьяным совершивший массовое ДТП, отделался штрафом в 340 грн
Обновлено 17:05 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Телеграм truexanews

В октябре в Харькове футболист Металлиста-1925 Дмитрий Кравченко устроил массовое ДТП, в результате которого пострадало четыре автомобиля. Как оказалось, полузащитник был пьян (полицейский драгер показал 1.85 промилле, что в 9 раз превышает допустимую дозу алкоголя, - прим. ред.)

Фрунзенский районный суд города Харьков поставил в деле точку и наказал футболиста. Как сообщает telegram-канал "Труха Харьков", Дмитрию  назначили штраф в размере 20-и необлагаемых налогом минимумов доходов граждан (340 грн). 25-летний хавбек был признан виновным в административном правонарушении по 124-й статье УК Украины (нарушение правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств и т.д.). Кроме того, игрок должен будет уплатить государству судебный сбор в размере 420 грн.

Несмотря на показатели алкотестера, суд освободил Кравченко от ответственности по ч.1 ст.130-й (управление транспортными средствами или судами лицами, которые находятся в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения). Также ФК Металлист-1925 обязали провести со своим игроком воспитательную работу.

Ранее "Телеграф" сообщал, что харьковские водители выстроили Авто Елку.

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Все по теме:

ДТП, Харьков, Футбол, Дмитрий Кравченко.

Автор:

Телеграф
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