В Харькове из машин выстроили рекордную елку с нарушениями правил карантина (видео)

Харьков поучаствовал в конкурсе на самую большую Авто Елку Украины 2020.

Провести флешмоб разрешил Харьковский горсовет.

Для проведения флешмоба на парковке Металлиста собралось около 3 тысяч людей.

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Национальный реестр рекордов Украины зафиксировал рекорд "Самое большое количество автомобилей, создавшие изображение новогодней елки".

Отмечается, что длина "елки" составляет 233 метра, ширина - 96. Во флешмобе поучаствовали 1065 автомобилей.

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"Но на самом деле машин было больше, размер площадки не позволил вместить всех желающих, из-за этого пару сотен машин остались припаркованными вдоль дороги", - отмечает Telegram-канал Харьков 1654.

В прошлом году харьковчане собрали 348 автомобилей.

Не смотря на то, что в стране не утихает пандемия коронавируса, жители города не придерживались никаких ограничений, что можно увидеть на видео с места проведения флешмоба.

В Киеве тоже создавали Авто Елку, но машин было значительно меньше, поэтому столица в этом году оказалась на втором месте. Киевляне собрали около 700 машин и разъехались ближе к 2 ночи.