Пьяный украинский футболист стал виновником массового ДТП в Харькове (фото, видео)

Украинский футболист, полузащитник ФК Металлист 1925 Дмитрий Кравченко устроил массовое ДТП в Харькове. Об этом сообщает telegram-канал "ТРУХА Харьков".

Сообщается, что футболист на своем Audi ехал на безумной скорости в 140 км/ч по проспекту Льва Ландау и на перекрестке улицы Танкопия угодил в массовое ДТП с участием четырех машин. По приезду полиции опорника проверили на алкоголь и драгер показал 1.85 промилле, что в 9 раз превышает допустимую дозу алкоголя в крови.

Отметим, Металлист 1925 выступает в Первой лиге Украины и в сезоне 2020/21 после 8-и сыгранных матчей занимает 4-ю позицию в турнирной таблице. Кравченко подписал контракт с харьковчанами в сентябре 2020 года и успел провести за команду 6 матчей, в которых отметился одним голом.

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