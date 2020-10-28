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Пьяный украинский футболист стал виновником массового ДТП в Харькове (фото, видео)

Пьяный украинский футболист стал виновником массового ДТП в Харькове (фото, видео)
12:30 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: telegram-канал Автомобильный Харьков| СТО Харьков

Украинский футболист, полузащитник ФК Металлист 1925 Дмитрий Кравченко устроил массовое ДТП в Харькове. Об этом сообщает telegram-канал "ТРУХА Харьков".

Сообщается, что футболист на своем Audi ехал на безумной скорости в 140 км/ч по проспекту Льва Ландау и на перекрестке улицы Танкопия угодил в массовое ДТП с участием четырех машин. По приезду полиции опорника проверили на алкоголь и драгер показал 1.85 промилле, что в 9 раз превышает допустимую дозу алкоголя в крови.

Отметим, Металлист 1925 выступает в Первой лиге Украины и в сезоне 2020/21 после 8-и сыгранных матчей занимает 4-ю позицию в турнирной таблице. Кравченко подписал контракт с харьковчанами в сентябре 2020 года и успел провести за команду 6 матчей, в которых отметился одним голом.

Ранее Телеграф сообщал, что игрок Металлиста 1925 совершил романтический поступок.

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Харьков, Футбол, ФК Металлист 1925, Дмитрий Кравченко.

Автор:

Телеграф
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