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Футболист "Шахтера" устроил пьяное ДТП на глазах полиции (видео)

Футболист "Шахтера" устроил пьяное ДТП на глазах полиции (видео)
Обновлено 13:44 Сегодня Телеграф Фото: Инстаграм vaka.fan_10

Украинский футболист "Шахтера" Владислав Вакула, который недавно перешел на правах аренды в "Мариуполь", попал в аварию. При этом полузащитник находился за рулем пьяным, сообщает telegram-канал TheSuperMarik.

По информации источника, ДТП произошло 8 февраля в 01:00 ночи в Мариуполе на пересечении Флотской и Бахчиванджи. 21-летний футболист не справился с управлением своего Mercedes и врезался в дорожный знак. Примечательно, что инцидент произошел прямо на глазах патрульной полиции. Отмечается, что игрок мог ехать с празднования дня рождения вице-президента ФК "Мариуполь" - Андрея Санина.

Интересно, что в начале января Вакула перешел на правах аренды в черниговскую "Десну", однако был отчислен из команды спустя две недели. По информации sport.ua, руководство Десны разорвало соглашение с правым вингером из-за грубого нарушения спортивного режима со стороны Владислава. В итоге игрока до конца сезона арендовали приазовцы.

Ранее "Телеграф" сообщал, что футболист "Металлиста-1925" отделался штрафом в 340 грн в за массовое пьяное ДТП.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 356

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ФК Шахтер, Футбол, УПЛ, ФК Мариуполь, Владислав Вакула.
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