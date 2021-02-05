В Одессе пьяный водитель сбил на переходе двоих детей (фото)

5 февраля в Одессе на перекрестке Мясоедовской и Разумовской произошло ДТП. В результате аварии пострадали два ребенка.

Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Одесской области.

В сообщении сказано, что около 8 часов утра водитель автомобиля Toyota, двигаясь по улице Разумовской, проехал перекресток на красный свет, в результате чего столкнулся с автомобилем Ford Transit, который ехал по Мясоедовской.

От удара Toyota отбросило на обочину. При этом автомобиль сбил двоих детей 11-ти и 12-ти лет, которые как раз переходили дорогу по пешеходному переходу.

Детей с различными травмами доставили в больницу.

Тем временем экспертиза установила, что 20-летний водитель Toyota сел за руль пьяным.

Как сообщал "Телеграф", в Энергодаре произошло ДТП на пешеходном переходе, где сбили трех солдат Нацгвардии.

Кроме того, 4 февраля в Харькове пьяный водитель устроил масштабное ДТП - автомобили полностью уничтожены, а пострадавших госпитализировали.