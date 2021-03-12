Запарковался на пешеходном переходе: Арахамию уличили в нарушении ПДД (фото)

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия попался на нарушении правил дорожного движения. Его автомобиль обнаружили припаркованным на пешеходном переходе возле Офиса президента.

Фотографиями с места поделился в соцсети Фейсбук журналист Михаил Ткач.

"Руководитель фракции Слуга народа Давид Арахамия приехал в офис президента "слуги народа" Зеленского и припарковался прямо на пешеходном переходе для народа просто под светофором", - написал он.

Часть пользователей сети в комментариях призвала вызвать эвакуатор, а другие восприняли ситуацию с юмором:

Как сообщалось ранее, в Киеве ранее заметили еще одного любителя парковаться не по правилам. На этот раз "попался" лидер партии 5.10 Геннадий Балашов, который припарковал свою машину прямо на тротуаре.