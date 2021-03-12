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В Киеве Геннадий Балашов оскандалился, припарковав авто на тротуаре со словами "Мне по*уй" (фото, видео)

В Киеве Геннадий Балашов оскандалился, припарковав авто на тротуаре со словами "Мне по*уй" (фото, видео)
Обновлено 14:49 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Лидера партии "5.10" Геннадия Балашова поймали в Киеве на парковке на тротуаре. 

Об этом написал в Facebook спикер разведобщества "InformNapalm" Михаил Макарук. 

"Однажды когда вы увидите чертилу по имени Геннадий Балашов, имейте в виду, что данный тип очень любит:

1. Ездить по тротуарам, где ходят люди;

2. Плевать на Правила Дорожного Движения;

3. Всячески оскорблять людей, которые прямо ему говорят, что он непутевый нарушитель.

4. На свой адрес вы можете услышать такие высказывания как: "Ах ты украинский стукач!", "Да мне пох@й и мне ничего не будет" и тому подобное", - написал он. 

Другой факт нарушений правил парковки Балашовым был обнародован в паблике "Киев Автомобильный". 

Сам Балашов уже отреагировал на претензии.

"Единственный выход, когда нет парковки в Правительственном квартале. Купить скутер. Жизнь нас воспитывает, учит и весь вопрос, как мы с этим справляемся. Я заказал себе отличный Скутер Ямаха. В апреле покатаемся. Либертарианский ответ стукачам", - написал он. 

Как сообщалось ранее, под Киевом пьяный капитан ВСУ на "евробляхе" протаранил истребитель.

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец
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Киев, Геннадий Балашов, Михаил Макарук.
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