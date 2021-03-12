Под Киевом автомобиль врезался в самолет: фото последствий

Под Киевом, на территории 40-й бригады тактической авиации, которая дислоцируется в Василькове, произошло ЧП: поздним вечером автомобиль столкнулся с самолетом.

Об этом сообщается на странице воздушного командования №Центр" в Facebook. Несмотря на то, что необычное ДТП произошло еще 10 марта, о нем стало известно только сейчас.

Так, во время буксировки самолета на авиационную стоянку, в него врезалась машина, в результате чего произошел пожар. Его удалось оперативно погасить.

В результате ЧП травмы получил водитель автомобиля. На данный момент его состояние оценивается как удовлетворительное, он находится под наблюдением врачей.

На месте происшествия работают правоохранители. В воинской части проводится служебное расследование, причины происшествия выясняются.

Как сообщал "Телеграф". ранее в городе Везель, что на северо-западе Германии, легкий самолет врезался в жилой дом. В результате происшествия погибло три человека