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Под Киевом автомобиль врезался в самолет: фото последствий

Под Киевом автомобиль врезался в самолет: фото последствий
13:06 Сегодня Телеграф фото: Telegram

Под Киевом, на территории 40-й бригады тактической авиации, которая дислоцируется в Василькове, произошло ЧП: поздним вечером автомобиль столкнулся с самолетом.

Об этом сообщается на странице воздушного командования №Центр" в Facebook. Несмотря на то, что необычное ДТП произошло еще 10 марта, о нем стало известно только сейчас.

Так, во  время буксировки самолета на авиационную стоянку, в него врезалась машина, в результате чего произошел пожар. Его удалось оперативно погасить.

Под Киевом произошла авария с участием самолета и автомобиля

В результате ЧП травмы получил водитель автомобиля. На данный момент его состояние оценивается как удовлетворительное, он находится под наблюдением врачей.

На месте происшествия работают правоохранители. В воинской части проводится служебное расследование, причины происшествия выясняются.

Как сообщал "Телеграф". ранее в городе Везель, что на северо-западе Германии, легкий самолет врезался в жилой дом. В результате происшествия погибло три человека

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Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская
Просмотры: 406

Все по теме:

ДТП, Киевская область, Автомобили, Самолеты, Васильков, Аварии.
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