Скачать
Четверг, 11.03.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
Потерял квартиру и остался должен еще одну: как киевлянин воевал с застройщиком
Потерял квартиру и остался должен еще одну: как киевлянин воевал с застройщиком
"Будет что-то более серьезное, обострения не избежать": Сергей Гармаш – о сложностях в переговорах по Донбассу и целях России
"Будет что-то более серьезное, обострения не избежать": Сергей Гармаш – о сложностях в переговорах по Донбассу и целях России
На Херсонщине прекратили поиски 7-летней Маши: девочку нашли мертвой (фото)
На Херсонщине прекратили поиски 7-летней Маши: девочку нашли мертвой (фото)
"Шахтер" отверг несколько предложений по вратарю
"Шахтер" отверг несколько предложений по вратарю

Пьяный инженер устроил аварию с самолетом на военном аэродроме под Киевом

Пьяный инженер устроил аварию с самолетом на военном аэродроме под Киевом
Обновлено 15:19 Сегодня Телеграф Укроборонпром

На военном аэродроме возле Василькова Киевской области в среду, 10 марта, произошло необычное ДТП: выпивший капитан Воздушных сил ВСУ выехал на рулевую дорожку и врезался в истребитель МиГ-29, который буксировался к месту стоянки.

Согласно имеющейся в распоряжении "Телеграфа" информации, ДТП произошло в 21.19 среды. Столкновение допустил исполняющий обязанности инженера второй эскадрильи военной части А1789 капитан Ширяй А.В., 1974 г.р. По имеющимся данным, у него в крови было выявлено 0,2 промилле алкоголя.

Крушение самолета под Харьковом: все подробности

В результате столкновения произошло возгорание самолета, которое потушил пожарный расчет военной части. ЧП привело к материальному ущербу в виде термических и механических повреждений двигателя самолета и других агрегатов боевой машины.

Водитель в результате ДТП получил ушибы грудной клетки и мягких тканей лица.

Военная прокуратура Киевского гарнизона начала досудебное расследование по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч.3 ст.411 УК Украины, которое по подследственности направили в теруправление ГБР в Киеве.

Процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляется группой прокуроров военной прокуратуры Киевского гарнизона.

В Нигерии разбился военный самолет: на борту никто не выжил (фото, видео)

Виновника ДТП не задерживали, сообщение о подозрении в настоящее время ему не объявлено.

Часть 3 статьи 411 УК Украины – "Умышленное уничтожение или повреждение военного имущества" - наказывается лишением свободы на срок от 5 до 8 лет.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко
Просмотры: 355

Все по теме:

ДТП, Истребитель, Аэродром, Военный, Васильков.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гордон признался, какое "судьбоносное" событие анонсировал на 15 марта
02 Что случилось с семилетней школьницей, пропавшей под Херсоном: названы версии
03 Россия растапливает новую войну на Донбассе: Невзоров объяснил, зачем это Путину
04 В поисках семилетней Маши на Херсонщине задействовали квадрокоптер, тепловизор и эхолот: открылись новые детали (фото, видео)
05 Внезапное заседание СНБО: зачем сегодня собирается Совет нацбезопасности и к чему такая спешка
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Топ-чин &quot;Укрзализныци&quot; уходит в отставку: &quot;Травля вышла за пределы разумного&quot;
Топ-чин "Укрзализныци" уходит в отставку: "Травля вышла за пределы разумного"
Россиянин нашел оригинальный способ раз и навсегда разобраться с коллекторами (видео)
Россиянин нашел оригинальный способ раз и навсегда разобраться с коллекторами (видео)
Пытался засунуть руку под пальто: в Кривом Роге мужчина приставал к 10-летней девочке в лифте
Пытался засунуть руку под пальто: в Кривом Роге мужчина приставал к 10-летней девочке в лифте
В Черном море затонул сухогруз с украинцами на борту, есть погибшие: как это случилось
В Черном море затонул сухогруз с украинцами на борту, есть погибшие: как это случилось
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь