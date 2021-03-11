Пьяный инженер устроил аварию с самолетом на военном аэродроме под Киевом

На военном аэродроме возле Василькова Киевской области в среду, 10 марта, произошло необычное ДТП: выпивший капитан Воздушных сил ВСУ выехал на рулевую дорожку и врезался в истребитель МиГ-29, который буксировался к месту стоянки.

Согласно имеющейся в распоряжении "Телеграфа" информации, ДТП произошло в 21.19 среды. Столкновение допустил исполняющий обязанности инженера второй эскадрильи военной части А1789 капитан Ширяй А.В., 1974 г.р. По имеющимся данным, у него в крови было выявлено 0,2 промилле алкоголя.

В результате столкновения произошло возгорание самолета, которое потушил пожарный расчет военной части. ЧП привело к материальному ущербу в виде термических и механических повреждений двигателя самолета и других агрегатов боевой машины.

Водитель в результате ДТП получил ушибы грудной клетки и мягких тканей лица.

Военная прокуратура Киевского гарнизона начала досудебное расследование по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч.3 ст.411 УК Украины, которое по подследственности направили в теруправление ГБР в Киеве.

Процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляется группой прокуроров военной прокуратуры Киевского гарнизона.

Виновника ДТП не задерживали, сообщение о подозрении в настоящее время ему не объявлено.

Часть 3 статьи 411 УК Украины – "Умышленное уничтожение или повреждение военного имущества" - наказывается лишением свободы на срок от 5 до 8 лет.