Крушение самолета под Харьковом: все подробности онлайн

В пятницу вечером в Чугуеве, что на Харьковщине упал самолет и сразу же загорелся.

Телеграф собирает все детали инцидента:

22:05 В Офисе президента сообщили о 20 жертвах.

21:55 На борту Ан-26 было 23 человека. 18 погибли, двое в тяжелом состоянии. Судьба еще троих пока неизвестна.

21:53 Самолет пока тушат, точной инфорации о количестве жертв нет, заявил замглавы МВД Антон Геращенко. Поступает информация о спасенных, но у них сильные ожоги. После падения самолет сразу загорелся.

21:40 По предварительной информации в Чугуеве упал военный самолет АН26 с курсантами.

Проводились учения. На борту было около 20 курсантов Харьковского университета Воздушных сил Украины.

Остальные подробности выясняются.