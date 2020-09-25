Крушение самолета под Харьковом: все подробности онлайн

Телеграф собирает все детали инцидента:
22:05 В Офисе президента сообщили о 20 жертвах.
21:55 На борту Ан-26 было 23 человека. 18 погибли, двое в тяжелом состоянии. Судьба еще троих пока неизвестна.
21:53 Самолет пока тушат, точной инфорации о количестве жертв нет, заявил замглавы МВД Антон Геращенко. Поступает информация о спасенных, но у них сильные ожоги. После падения самолет сразу загорелся.
21:40 По предварительной информации в Чугуеве упал военный самолет АН26 с курсантами.
Проводились учения. На борту было около 20 курсантов Харьковского университета Воздушных сил Украины.
Остальные подробности выясняются.