Пилоты по ошибке садились на дорогу: озвучена новая версия о причинах катастрофы Ан-26 в Чугуеве

Появилась вторая версия о возможных причинах гибели 25 человек в Харьковской области.

Бывший военный прокурор Украины Анатолий Матиос, ссылаясь на свои источники, сообщил, что причиной авиакатастрофы в Чугуеве могла быть ошибка пилотов.

"Предварительно вывод - ошибка экипажа. Автомобильная дорога принята за взлетно-посадочную полосу", - сказал Матиос в эфире телеканала NewsOne.

Ранее появилась информация о возможном отказе двигателя.

Стоит отметить, что журналистка Наталья Нагорная в своем эмоцинальном посте в Facebook намекнула, что якобы самолет трижды заходил на посадку. Впрочем, официальных комментариев о причинах трагедии пока нет.

Все подробности, фото и видео с места аварии ищите здесь. 26 сентября в Харьковской области объявлен днем траура.