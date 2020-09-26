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Пилоты по ошибке садились на дорогу: озвучена новая версия о причинах катастрофы Ан-26 в Чугуеве

Пилоты по ошибке садились на дорогу: озвучена новая версия о причинах катастрофы Ан-26 в Чугуеве
01:38 Сегодня Телеграф
Появилась вторая версия о возможных причинах гибели 25 человек в Харьковской области.

Бывший военный прокурор Украины Анатолий Матиос, ссылаясь на свои источники, сообщил, что причиной авиакатастрофы в Чугуеве могла быть ошибка пилотов.

"Предварительно вывод - ошибка экипажа. Автомобильная дорога принята за взлетно-посадочную полосу", - сказал Матиос в эфире телеканала NewsOne.

Ранее появилась информация о возможном отказе двигателя.

Стоит отметить, что журналистка Наталья Нагорная в своем эмоцинальном посте в Facebook намекнула, что якобы самолет трижды заходил на посадку. Впрочем, официальных комментариев о причинах трагедии пока нет.

Все подробности, фото и видео с места аварии ищите здесь. 26 сентября в Харьковской области объявлен днем траура.

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Все по теме:

Харьков, Самолет, Матиос, Чугуев, Ан-26.

Автор:

Телеграф
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