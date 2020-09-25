Скачать
Пятница, 25.09.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Крушение самолета под Харьковом: все подробности онлайн
Крушение самолета под Харьковом: все подробности онлайн
Катастрофа в Чугуеве, стрельба в Харькове и коронавирус у Макаревича: главные новости 25 сентября
Катастрофа в Чугуеве, стрельба в Харькове и коронавирус у Макаревича: главные новости 25 сентября
Отказал двигатель? Появилась первая версия крушения Ан-26 под Харьковом
Отказал двигатель? Появилась первая версия крушения Ан-26 под Харьковом
Skoda рассказала, какой будет новая Fabia и назвала дату выхода
Skoda рассказала, какой будет новая Fabia и назвала дату выхода

Отказал двигатель? Появилась первая версия крушения Ан-26 под Харьковом

Отказал двигатель? Появилась первая версия крушения Ан-26 под Харьковом
23:44 Сегодня Телеграф
У самолета Ан-26Ш, разбившегося вблизи аэродрома в Чугуеве Харьковской области, якобы отказал двигатель.

Об этом пишет издание Depo.Харьков, ссылаясь на собственный источник в Минобороны.

Собеседник рассказывает, что командир самолета перед крушением по рации сообщил о проблемах с двигателем. Речь могла идти об отказе двигателя.

Командиром самолета был 30-летний майор из Чугуева, он погиб.

Как сообщал "Телеграф": - 25 сентября разбился Ан-26Ш с двумя десятками курсантов.
- На борту было 28 человек. На момент публикации новости подтверждена гибель 24 человек. Двоим удалось выжить.
- Самолет принадлежал Военно-воздушным Силам.
- Большинство погибших - курсанты Харьковского университета Военно-воздушных сил.

 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Читайте Telegraf.com.ua в Google News

Все по теме:

Харьков, Чугуев, Ан-26.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Россия может добиться восстановления подачи воды в Крым: озвучены сценарии
02 Под Харьковом разбился самолет: первые детали и видео
03 В Украине рассказали, чем Путин шантажирует Зеленского
04 В Украине перестанут принимать часть денег: от каких купюр нужно избавиться
05 Страстная свадебная фотосессия: фанаты раскритиковали Анну Седокову за новые снимки
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Зеленский прилетит на место крушение самолета с курсантами на Харьковщине
Зеленский прилетит на место крушение самолета с курсантами на Харьковщине
Под Харьковом разбился самолет: первые детали и видео
Под Харьковом разбился самолет: первые детали и видео
Авиакатастрофа в Чугуеве: очевидец показал видео с места событий
Авиакатастрофа в Чугуеве: очевидец показал видео с места событий
Температуры не было: Макаревич переболел коронавирусом
Температуры не было: Макаревич переболел коронавирусом
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь