Отказал двигатель? Появилась первая версия крушения Ан-26 под Харьковом

У самолета Ан-26Ш, разбившегося вблизи аэродрома в Чугуеве Харьковской области, якобы отказал двигатель.

Об этом пишет издание Depo.Харьков, ссылаясь на собственный источник в Минобороны.

Собеседник рассказывает, что командир самолета перед крушением по рации сообщил о проблемах с двигателем. Речь могла идти об отказе двигателя.

Командиром самолета был 30-летний майор из Чугуева, он погиб.

Как сообщал "Телеграф": - 25 сентября разбился Ан-26Ш с двумя десятками курсантов.

- На борту было 28 человек. На момент публикации новости подтверждена гибель 24 человек. Двоим удалось выжить.

- Самолет принадлежал Военно-воздушным Силам.

- Большинство погибших - курсанты Харьковского университета Военно-воздушных сил.