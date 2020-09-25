Отказал двигатель? Появилась первая версия крушения Ан-26 под Харьковом

Об этом пишет издание Depo.Харьков, ссылаясь на собственный источник в Минобороны.
Собеседник рассказывает, что командир самолета перед крушением по рации сообщил о проблемах с двигателем. Речь могла идти об отказе двигателя.
Командиром самолета был 30-летний майор из Чугуева, он погиб.
Как сообщал "Телеграф": - 25 сентября разбился Ан-26Ш с двумя десятками курсантов.
- На борту было 28 человек. На момент публикации новости подтверждена гибель 24 человек. Двоим удалось выжить.
- Самолет принадлежал Военно-воздушным Силам.
- Большинство погибших - курсанты Харьковского университета Военно-воздушных сил.