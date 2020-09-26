Озвучены ключевые версии причин крушения Ан-26 под Чугуевом

В Государственном бюро расследований выдвинули несколько вероятных причин трагедии с крешением самолета на Харьковщине.

Об этом сообщили на страничке ГБР в соцсети Фейсбук.

Для установления причин и обстоятельств катастрофы в Чугуеве, была создана совместная комиссия из числа специалистов Минюста Украины, а именно специалистов Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз, Харьковского НИИ судебных экспертиз имени заслуженного профессора М.С. Бокариуса, ГП обслуживания воздушного движения Украины "Украэрорух", ГП "Антонов", Главной инспекции Министерства обороны Украины, следственных ГБР и прокуроров Офиса Генпрокурора.

Проверяются такие версии следствия:

катастрофа вследствие технической неисправности агрегатов летательного аппарата;

катастрофа вследствие ненадлежащего исполнения своих служебных обязанностей экипажем;

ненадлежащее исполнение служебных обязанностей лицами, которые были ответственными за управление полетами;

ненадлежащее техническое обслуживание самолета и подготовки его к полету.

Все детали и обстоятельства еще устанавливаются.

Министр обороны Украины Андрей Таран ранее прокоментировал данный инцидент.

Ранее сообщалось, что по информации на субботу: на борту было 28 человек - 7 членов экипажа и 21 курсант Харьковского университета Воздушных сил Украины. Погибли 25 человек, двоим чудом удалось выжить, судьба еще четверых пока неизвестна. Все подробности о катастрофе под Харьковом читайте здесь.

Также сообщалось, что уже появился список погибших в авиакатастрофе под Харьковом.