Озвучены ключевые версии причин крушения Ан-26 под Чугуевом

Об этом сообщили на страничке ГБР в соцсети Фейсбук.
Для установления причин и обстоятельств катастрофы в Чугуеве, была создана совместная комиссия из числа специалистов Минюста Украины, а именно специалистов Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз, Харьковского НИИ судебных экспертиз имени заслуженного профессора М.С. Бокариуса, ГП обслуживания воздушного движения Украины "Украэрорух", ГП "Антонов", Главной инспекции Министерства обороны Украины, следственных ГБР и прокуроров Офиса Генпрокурора.
Проверяются такие версии следствия:
Все детали и обстоятельства еще устанавливаются.
Министр обороны Украины Андрей Таран ранее прокоментировал данный инцидент.
Ранее сообщалось, что по информации на субботу: на борту было 28 человек - 7 членов экипажа и 21 курсант Харьковского университета Воздушных сил Украины. Погибли 25 человек, двоим чудом удалось выжить, судьба еще четверых пока неизвестна. Все подробности о катастрофе под Харьковом читайте здесь.
Также сообщалось, что уже появился список погибших в авиакатастрофе под Харьковом.