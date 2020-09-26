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Появился список погибших в авиакатастрофе под Харьковом

Появился список погибших в авиакатастрофе под Харьковом
00:15 Сегодня Телеграф
25 сентября в Украину пришло большое горе - в Чугуеве Харьковской области разбился самолет Ан-26Ш с курсантами университета Военно-воздушных Сил.

На борту было 28 человек - 7 членов экипажа и 19 курсантов. По словам главы ОГА Алексея Кучера, погибшие учились на втором курсе. Им было всего по 18-19 лет. Двоим удалось выжить - они успели спрыгнуть на землю, но находятся в тяжелом состоянии.

Харьковский телеграм-канал "Труха" опубликовал якобы список тех, кто был на борту. В написанном от руки списке 28 фамилий, некоторые из которых даже можно разобрать. В пресс-службе Командования ВВС в комментарии "Телеграфу" не стали опровергать правдивость списка, добавив, что курсант по фамилии Харченко в последний момент не был допущен к полегу, его на борту не было.


Фото: t.me/truexanews

Все подробности о трагедии в Чугуеве читайте здесь. В субботу на место катастрофы прибудет президент Владимир Зеленский.

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Все по теме:

Харьков, Самолет, Чугуев, Списки, Ан-26.

Автор:

Телеграф
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