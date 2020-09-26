Министр обороны назвал предварительную причину карастрофы Ан-26 под Чугуевом

Вчера на Харьковщине произошло крушение военного самолета, в котором находились курсанты, 25 человек погибло. Андрей Таран прокоментировал данный инцидент.

Об этом сообщили в Телеграм-канале PavlovskyNEWS.

Министр обороны Андрей Таран на месте крушения самолета заявил, что причины случившегося с самолетом, устанавливаются.

Мы рассматривали отдельно вопросы и по двигателю, и по самолету.

Спасательные операции продолжаются. Вся робота организована, начальник Харьковсокого университета сейчас поселит родственников в отеле Харькова.

В Министерстве обороны Украины дополнили заявление Тарана и озвучили предварительную версию.

«Все шло по плану, самолет выполнял тренировочные полеты для обучения курсантов. За штурвалом находился пилот - инструктор, курсанты по очереди садились в правое кресло рядом с ним для получения навыков пилотирования и управления самолетом », - сообщил Андрей Таран.

По словам министра, предварительный анализ дает основания полагать, что скорее всего самолет зацепился крылом за землю.

«Бортовой самописец сейчас находится в самолете, после анализа информации, там записана, можно будет делать выводы», - сообщил он.

Руководитель оборонного ведомства отметил, что по предварительной оценке специалистов по летной безопасности, произошла отказ одного из датчиков в левом двигателе воздушного судна. То есть, отказал не один двигатель, а один из его датчиков. Министр добавил также, что двигатель самолета имел в запасе более пяти тысяч летных часов до очередного ремонта.

По словам Андрея Тарана, самолет 1977 производства, то есть ему 43 года. Но машина могла осуществлять полеты еще три года без обновления ресурса. Речь идет и о двигателях, и о самом борт. Он также подчеркнул, что в течение вчерашнего дня самолет совершил шесть взлетов и пять посадок и имел еще работать до 23.00.Тобто, все шло по плану.

«Безусловно, произошла ужасная трагедия, причины будем выяснять. Окончательные выводы будут сделаны после расшифровки бортовых самописцев », - подытожил Министр обороны Украины Андрей Таран.

По состоянию на 7:00 субботы: на борту было 28 человек - 7 членов экипажа и 21 курсант Харьковского университета Воздушных сил Украины. Погибли 25 человек, двоим чудом удалось выжить, судьба еще четверых пока неизвестна. Все подробности о катастрофе под Харьковом читайте здесь.

Также сообщалось, что уже появился список погибших в авиакатастрофе под Харьковом.