Поверить невозможно: друзья жертв катастрофы Ан-26 рассказали о погибших и показали новые фото

Крушение самолета Ан-26 с курсантами Харьковского национального университета воздушных сил - трагедия для всей страны. Но куда тяжелее перенести гибель человека, если ты знал его лично.

Друзья, родственники и знакомые жертв авиакатастрофы под Чугуевом Харьковской области публикуют в соцсетях воспоминания о погибших и их фото. На снимках совсем молодые люди, большинству нет и 20 лет.

Пользователь Сергей Вороненко опубликовал пост в память о погибшем Андрее Рослотнюке.

"Какая же беспощадная эта судьба, забирая таких прекрасных людей. Кто знал Андрея, тот подтвердит, что у этого человека было безумно доброе сердце. Человек, которой был верным своим друзьям, своим принципам, своей девушке. Как же обидно, что не свершились твои великие желания, что так мало ты попробовал в этой жизни, так мало увидел... Ты нереальная и самая большая потеря в кругу всех знакомых и родных", - пишет Сергей.

View this post on Instagram A post shared by Serezha Voronenko (@serg1_one) on Sep 25, 2020 at 4:23pm PDT

Также Вороненко показал совместные фото, на которых есть Роман Корчовский, Владимир Олабин, Евгений Скоробогатько.

"Два года, день в день, нога в ногу, военная рутина дала свои следы в памяти и в отношении к другу другу... Очень не мало вместе с вами прошли и это событие просто самое невозможное и ужасное, что могло бы произойти. Как каждый стремился к тому, что его и погубило. Как же это обидно. Как же это несправедливо. Пускай было многое у нас, но от вас останется в памяти только ваша улыбка на лице, только то, что вас любили и уважали, с некоторых брали пример, с кем-то веселились с ночи и до утра... Слишком много достойных людей ушло в этот ужасный вечер, слишком много. Хочется просто уснуть в эту бессонную ночь, потом проснуться и поверить в то, что это всего лишь страшный сон, который никогда не повториться", - написал он.

View this post on Instagram A post shared by Serezha Voronenko (@serg1_one) on Sep 25, 2020 at 4:38pm PDT

Роман Корчовский

Предварительный список пассажиров разбившегося вчера самолета на Харьковщине, которых нам удалось найти в соцсетях:

Алексей Остапенко

Ашраф Мсуя

Виталий Вильховой

Богдан Матвийчук

Артем Дудла

Андрей Померанцев

Максим Хомьячук

Как сообщалось ранее, на борту упавшего Ан-26 было 28 человек - 7 членов экипажа и 21 курсант Харьковского университета Воздушных сил Украины. Погибли 25 человек, двоим чудом удалось выжить, судьба еще четверых пока неизвестна. Все подробности о катастрофе под Харьковом читайте здесь.