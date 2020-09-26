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На борту упавшего Ан-26 был сын штурмана сбитого в Луганске Ил-76 Игоря Скочкова

На борту упавшего Ан-26 был сын штурмана сбитого в Луганске Ил-76 Игоря Скочкова
08:41 Сегодня Телеграф Фото: obozrevatel
В пятницу произошло крушение военного самолета с курсантами, один из которых Александр Скочков, был сыном штурмана Ил-76, сбитого на Луганщине Игоря Скочкова.

Об этом сообщили источники Телеграфа.

Судьба Александра Скочкова, пока неизвестна.

Но он есть в списке экипажа, фото которого попало в сеть ранее:

На страничке Александра в Фейсбуке информации немного, но указано, что он из Мелитополя (Запорожская обл.):

Александр Скочков

Игорь Скочков, который является его отцом, служил штурманом авиационной эскадрильи 25-й гвардейской военно-транспортной авиационной бригады ВСУ.

Он погиб 14 июня 2014 в результате катастрофы с самолетом Ил-76, который был сбит войсками РФ над Луганском.

Фото Игоря Скочкова:

Игорь Скочков

По информации из Википедии, из родственников у него остались родители, брат и сестра, дома в Мелитополе - жена и двое детей: сын 2000 года рождения и дочь 2012 года рождения.

Как сообщалось ранее, на борту упавшего Ан-26 было 28 человек - 7 членов экипажа и 21 курсант Харьковского университета Воздушных сил Украины. Погибли 25 человек, двоим чудом удалось выжить, судьба еще четверых пока неизвестна. Все подробности о катастрофе под Харьковом читайте здесь.

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Харьков, Самолет, Чугуев.

Автор:

Телеграф
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