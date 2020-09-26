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"Потеряв отца, Саша несколько дней плакал", - вдова Игоря Скочкова, чей сын был на борту Ан-26
"Потеряв отца, Саша несколько дней плакал", - вдова Игоря Скочкова, чей сын был на борту Ан-26
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"Потеряв отца, Саша несколько дней плакал", - вдова Игоря Скочкова, чей сын был на борту Ан-26

"Потеряв отца, Саша несколько дней плакал", - вдова Игоря Скочкова, чей сын был на борту Ан-26
15:24 Сегодня Телеграф
В гибель сына в авиакатастрофе мама Александра Скочкова не верит и надеется на чудо

В списках курсантов – пока неофициальных – находившихся на борту АН-26, потерпевшего крушение под Чугуевом, числятся двое уроженцев Мелитопольщины Запорожской области. Евгений Скоробогатько – житель села Терпение Мелитопольского района, а Александр Скочков – горожанин, сын Игоря Скочкова - штурмана военно-транспортного самолета Ил-76, который 14 июня 2014 года террористы сбили на подходе к луганскому аэродрому. 

  - Женя Скоробогатько – это наш терпеньевский мальчик, - рассказывает "Телеграфу” его односельчанка Виктория. – Мы до трех часов ночи отслеживали информацию по трагедии...  Это сын моих кумовьев. Он сначала служил в нашей мелитопольской авиачасти, там, где локатор, а учился в Мелитопольском государственном педагогическом университете на факультете информатики. А потом появилась возможность поступить в Харьковский авиационный институт. Тогда Женька приехал и говорит: «Что делать?». Я ему посоветовала: «У нас в педе отчисляйся и поступай туда, ты же хотел!» - «Хотел». Ему интересно это было. Парень очень толковый был, очень добрый, да это и по всем его фоткам видно - он везде улыбается. Ему 27 лет всего. 

Мама еще ночью сразу же выехала туда. А его папа участвует в Операции объединенных сил (ООС) на Донбассе, несколько лет назад ушел служить по контракту... 

У Жени есть еще старший брат, он в ГСЧС служит. Женя женат на нашей же выпускнице пединститута, она в Харькове. Детей у них еще не было. 

А мама Александра Скочкова – Оксана Викторовна, в гибель сына не верит, молится и надеется на чудо. Слишком страшной для не была потеря мужа несколько лет назад, чтобы пережить это горе во второй раз. 

Когда боевики «ЛНР» сбили Ил-76, Саше было 14, а его сестренке - около двух лет. Младший ребенок, о котором очень мечтал штурман авиационной эскадрильи капитан Игорь Скочков, очень тяжело дался семье. 

- Муж очень просил второго ребенка, очень хотел, говорил: «Я буду водить ее в садик!», - вспоминала Оксана в разговоре с автором этих строк в 2015 году. – И, знаете, когда она уже появилась, а у меня были очень тяжелые роды, она попала в реанимацию, и мы ей очень много уделяли внимания, и нас настолько это еще больше сплотило. Дочка больше похожа на супруга. Когда он погиб, мне соседи говорили: «Мы его запомним таким, который, выходя из подъезда, держал Настю на руках, как королевну». Для него важен был второй ребенок, очень ждал именно дочь. Что до родов, что после - все время меня оберегал во всех отношениях, не давал ничего делать, делал сам, готовил, если надо было куда-то поехать, что-то купить. 

По словам женщины, подросток очень тяжело переживал гибель отца. 

- Когда погиб папа у нас, у меня сын трое суток не вставал с кровати и плакал. Я пыталась объяснить: давай представим, что он в командировке... Он говорит: «Мама, ты не по-ни-ма-ешь, он никогда мне ничего больше не купит, я никогда не приду в лицей, и не скажу: «Мне купил это папа», и никогда я не выгляну с балкона, и он мне с машины не помашет рукой». Чувства ребенка не передать... 

Последнее время, наверное, года 3-4, как у Саши начало проявляться мужское начало, они с отцом старались проводить как можно больше времени, машину вместе ставили, ездили на мойку, ездили за покупками вместе. Я, бывало, приду к ним, а он: «Мама, иди, мы поговорим. Не мешай нам, у нас мужские разговоры», - делилась воспоминаниями Оксана Скочкова

Кстати, сам Игорь Скочков, которого характеризовали как высококлассного специалиста, в какой-то момент решил уйти из авиации. В 2008 году уволился по окончанию контракта, несколько лет работал на «гражданке», но тяга к авиации пересилила, и в 2012 году он восстановился сначала на должность штурмана отряда, затем был назначен на должность штурмана эскадрильи. 

- Муж чувствовал себя в этой работе, как рыба в воде, я была воодушевлена, что он посвящал себя своей работе, - вспоминает Оксана.  

Она пока не готова говорить в прошедшем времени о сыне, который вслед за отцом потянулся к небу... 

26 сентября по всей Украине объявлен день траура в память о погибших в катастрофе самолета Ан-26 Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины. В Мелитополе в эти выходные должны были отмечать 236-ю годовщину основания города, однако все праздничные мероприятия отменились. К 17:00 на центральную площадь всех неравнодушных горожан зовут на панихиду по погибшим в авиакатастрофе. 

 Автор: Ирина Левченко, специально для "Телеграфа"

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