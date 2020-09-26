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Зеленский показал фото единственного выжившего при катастрофе под Чугуевым курсанта

Зеленский показал фото единственного выжившего при катастрофе под Чугуевым курсанта
Обновлено 14:53 Сегодня Телеграф
Президент Украины Владимир Зеленский показал фото с единственным выжившим во время авиакатастрофы под Чугуевом.

"20-летний Вячеслав Золочевский родился в рубашке. Сегодня он фактически празднует свой второй день рождения", - написал Зеленский в соцсети Facebook. 

Он отметил, что Вячеслав после крушения пытался спасти еще одного парня, тело которого горело неподалеку. Но несмотря на то, что ему удалось дать второй шанс еще одному курсанту, тот скончался от ожогов сегодня утром. Зеленский назвал поступок Золочевского "героизмом на поле смерти". 

"Верю, что этот второй шанс был подарен тебе не зря, Вячеслав. Украина гордится тобой", - написал президент, пожелав курсанту сил пережить и отойти от событий той страшной ночи. 

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Как сообщалось ранее, самолет Ан-26 ВС ВСУ потерпел крушение вчера вечером в Харьковской области. 

На борту находилось 27 человек. 20 курсантов и 7 членов экипажа. 

Более детально об авиакатастрофе в Харьковской области можно прочитать по этой ссылке.  

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Авиакатастрофа, Харьковская область, Чугуев, Владимир Зеленский.

Автор:

Телеграф
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