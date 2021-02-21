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В Нигерии разбился военный самолет: на борту никто не выжил (фото, видео)

В Нигерии разбился военный самолет: на борту никто не выжил (фото, видео)
Обновлено 16:00 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Шестеро человек погибли вследствие крушения военного самолета неподалеку от взлетно-посадочной полосы в Абудже, столице Нигерии. 

Об этом пишет Independent

Согласно заявлению министра авиации страны Хади Сирики, самолет King Air 350 потерпел крушение после отказа одного из двух двигателей. 

Авиакатастрофа в Нигерии

Вместе с тем, по сети начали распространяться видео с места катастрофы. 

Нигерийское агентство Arise News сообщило, что на борту самолета ВВС Нигерии находились шесть человек, из них двое членов экипажа. Выживших в результате авиакатастрофы нет. 

Там также сообщили, что самолет вылетел в 10:33 по Гринвичу (12:33 по Киеву). 

О неисправности двигателя было сообщено через шесть минут после взлета, Еще через девять минут самолет разбился. 

Как сообщалось ранее, в США пассажирский самолет загорелся в воздухе и буквально начал рассыпаться. Обломки двигателя летательного аппарата упали на жилые дома.

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец
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Нигерия, Авиакатастрофа, Африка.
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