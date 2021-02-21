В Нигерии разбился военный самолет: на борту никто не выжил (фото, видео)

Шестеро человек погибли вследствие крушения военного самолета неподалеку от взлетно-посадочной полосы в Абудже, столице Нигерии.

Об этом пишет Independent.

Согласно заявлению министра авиации страны Хади Сирики, самолет King Air 350 потерпел крушение после отказа одного из двух двигателей.

Вместе с тем, по сети начали распространяться видео с места катастрофы.

Нигерийское агентство Arise News сообщило, что на борту самолета ВВС Нигерии находились шесть человек, из них двое членов экипажа. Выживших в результате авиакатастрофы нет.

Там также сообщили, что самолет вылетел в 10:33 по Гринвичу (12:33 по Киеву).

О неисправности двигателя было сообщено через шесть минут после взлета, Еще через девять минут самолет разбился.

Как сообщалось ранее, в США пассажирский самолет загорелся в воздухе и буквально начал рассыпаться. Обломки двигателя летательного аппарата упали на жилые дома.