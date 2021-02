Двигатель загорелся и начал рассыпаться на ходу: в США случилось ЧП с пассажирским самолетом (видео)

В американском городе Брумфилд, штат Колорадо, самолет Boeing 777 во время полета начал в прямом смысле рассыпаться на части. Обломки двигателя летательного аппарата упали на жилые дома.

Самолет компании United Airlines выполнял рейс из Денвера в Гонолулу. При взлете у него возникли проблемы с двигателем. Пилотам удалось благополучно совершить посадку в аэропорт вылета. По данным Федерального управление гражданской авиации США на борту находилось 231 пассажир и 10 членов экипажа. Никто из пассажиров не пострадал, как и жители жилого квартала, куда попадали обломки, сообщает abcnews.

"Некоторые из обломков упали в парке Коммонс, а также в районах Нортмур и Ред Лиф. Наши патрульные офицеры работают над обнаружением всего мусора. Если вы обнаружите брешь в своем доме, рядом с домом, по соседству, пожалуйста, не трогайте ее", - обратилась к местным жителям полиция Брумфилда.

This photo was taken near 13th and Elmwood. Media stage in Commons Park on North side near dog park. PIO eta is 30 mins. pic.twitter.com/vfXlToB5mE

