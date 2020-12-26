В этот раз проблемы с двигателем: в США аварийно посадили самолет печально известной модели Boeing

У самолета Air Canada Boeing Co 737-8 Max, следовавшего из Аризоны в Монреаль с тремя членами экипажа на борту, возникла проблема с двигателем, из-за которой экипаж направил самолет в Тусон, штат Аризона.
Об этом сообщает Air Canada, передает The Guardian.
Вскоре после взлета пилоты получили "индикацию двигателя" и "решили выключить один двигатель", - заявил представитель авиакомпании.
"Затем самолет направился в Тусон, где он нормально приземлился", - добавили в Air Canada.
В заявлении авиакомпании отмечают, что современные самолеты рассчитаны на работу с одним двигателем, и их экипажи проходят подготовку к таким операциям.
Boeing и операторы готовятся к более пристальному вниманию, поскольку 737 Max возвращается после 20-месячного безопасного заземления, но эксперты по безопасности говорят, что такие сбои являются обычным явлением и обычно остаются незамеченными.
Напомним, 29 октября 2018 года пассажирский Boeing 737 Max рухнул в море через несколько минут после вылета из аэропорта Джакарты, погибли все 189 человек, находившиеся на борту. Это была первая катастрофа новейшей модели одного из самых популярных в мире самолетов.
Спустя пять месяцев при схожих обстоятельствах разбился ещё один Boeing 737 Max - в Эфиопии, после чего эксплуатация самолетов этой модели была приостановлена по всему миру. Расследование катастрофы в Эфиопии ещё не завершено; отчет о крушении в Индонезии был обнародован 25 октября, он занял 353 страницы.